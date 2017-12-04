المیادین خبر منفجر شدن خانه «علی عبدالله صالح» را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «المیادین»، خبرنگار شبکه خبری المیادین مستقر در صنعا اخبار منتشر شده در خصوص منفجر شدن خانه «علی عبدالله صالح» رئیس جمهور پیشین یمن و رئیس حزب کنگره مردمی این کشور در منطقه «الکمیم» در صنعا را تکذیب کرد.

پیشتر رویترز گزارش داده بود که خانه رئیس جمهور پیشین یمن منفجر شده است، این خبرگزاری ادعا کرده بود که این انفجار توسط انصارالله یمن صورت گرفته است.

این در حالی است که منابع محلی یمنی به خبرگزاری مهر گفته اند که، علی عبدالله صالح رئیس جمهوری سابق یمن در حال فرار از صنعاء کشته شد.

بر اساس این خبر وی با خودروی زرهی در حال فرار از صنعاء بود. علاوه بر علی عبدالله صالح، «عارف زوکا» معاون وی و «یاسر العواضی» دبیرکل حزب کنگره ملی نیز کشته شدند.

قرار است دقایقی دیگر وزارت کشور یمن بیانیه ای در خصوص وضعیت صالح منتشر کند.