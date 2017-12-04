به گزارش خبرنگار مهر، ایلخان نوری در مجمع انتخاباتی هیئت نجات‌غریق و غواصی لرستان در سخنانی با اشاره به شرح وظایف فدارسیون نجات و غریق اظهار داشت: پرورش منجی غریق و نظارت کارشناسی بر اماکن آبی از جمله وظایف این فدارسیون است.

وی با بیان اینکه استان لرستان در این دو زمینه جزء سرآمدها است عنوان کرد: ۶۰۰ منجی غریق در لرستان فعالیت دارند و خوشبختانه ۳۱ استخر سازماندهی شده این استان غرق شده ای طی چند سال گذشته نداشته اند.

نایب رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی با اشاره به بحث غرق شدگان در اماکن آبی، حوضچه های اراضی کشاورزی و رودخانه ها گفت: مناطقی وجود دارد که می توان آنها را شناسایی کرد و جزء مناطق پر خطر هستند که این کار برای استان خوزستان انجام شده و طرح و نقشه آن نیز تهیه شده است.

نوری با بیان اینکه می توان این مناطق را سازماندهی و ساماندهی کرد گفت: در این راستا با توجه به شرایط و خدماتی که به منجی ها ارائه می شود می توان از ظرفیت منجی ها داوطلب استفاده کرد.

وی با اشاره به پتانسیل های خوب در استان در زمینه نجات غرق شدگان و حمایت ورزش و جوانان در این حوزه از هیئت نجات غریق گفت: اگر حتی یک نفر از غرق شدگان کم شود باز هم دستاورد بزرگی است.

نایب رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی با اشاره به بحث تجهیزات امداد و نجات و مسابقات نیز بیان داشت: لرستان در بحث غواصی فعال بوده و کلاس های آموزشی خوبی برگزار می کند و در بحث تجهیزات نیز در استخر ها و مسابقات حمایت های لازم صورت خواهد گرفت.

نوری با تاکید بر اینکه برنامه ریزی سریع و کوتاه مدت ما این بوده که تمام استان ها را در این حوزه تجهیز کنیم گفت: ورزشکاران لرستانی در این رشته ورزشی دارای استعدادهای مطلوبی هستند و پتانسیل خوبی این استان در بخش ساحلی دارد.

وی با اشاره به برگزاری مسابقات جهانی در کشور استرالیا گفت: برنامه ریزی گروه ملی برای دست یافتن مجدد و حفظ این افتخار بوده و امیدواریم نماینده های خوبی از لرستان برای حضور در این مسابقات داشته باشیم.

نایب رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی همچنین با اشاره به مدرسه غواصی گفت: همچنین راه اندازی و احداث مدارس نجات غریق برای آشنایی عموم مردم و به خصوص کودکان، نوجوانان و جوانان از جمله برنامه های ما است.