هوای اصفهان در وضعیت سالم ثبت شد/شاخص کیفی ۷۶

بابک صادقیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: پس از چهار روز متوالی هوای ناسالم، با کاهش آلاینده‌های جوی از سه روز گذشته هوای اصفهان به وضعیت سالم بازگشت.

وی با بیان اینکه هوای اصفهان امروز با میانگین شاخص کیفی ۷۶ در وضعیت سالم ثبت شده است، افزود: در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۱۲ظهر، میانگین شاخص کیفی هوا در ایستگاه‌های میدان احمد آباد اصفهان ۷۸، بلوار دانشگاه ۷۴، خیابان پروین ۷۶، خیابان رودکی ۷۵، میدان امام حسین (ع) ۸۸، چهارباغ خواجو ۶۵ و بزرگراه خرازی ۷۹ ثبت شده است.

رئیس امور آزمایشگاه‌های استان اصفهان با بیان اینکه وضعیت هوا در ایستگاه‌های سنجش آلایندگی در شهرستان‌های مختلف استان نیز سالم گزارش شده است، تاکید کرد: خمینی‌شهر با میانگین شاخص کیفی ۷۸، مبارکه با ۸۵ ، سگزی ۶۵ و کاشان ۷۲ در وضعیت سالم گزارش شده است.

وی تاکید کرد: شاخص کیفی هوا (AQI) یا شاخص آلودگی هوا (PSI) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر منوکسید کربن، دی اکسیدگوگرد، ترکیبات نیتروژن‌دار، ازون و ذرات معلق (ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف هستند، تبدیل به یک عدد بدون واحد کرده و وضعیت آلودگی هوا را در سطوح مختلف نمایش می‌دهد.

گفتنی است؛ شاخص کیفی هوا در بازه صفر تا ۵۰ نشانه هوای پاک، ۵۰ تا ۱۰۰ نشانه هوای سالم، ۱۰۰ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (افراد دچار بیماری‌های قلبی تنفسی، کودکان و افراد میانسال و زنان باردار و غیره) و ۱۵۰ تا ۲۰۰ نشانه وضعیت ناسالم برای عموم مردم است.