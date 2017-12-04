امروز با جاهلیت نوین مواجه هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، سید مصطفی آقامیرسلیم در مراسم بزرگداشت روز دانشجو که عصر دوشنبه در تالار امام خمینی (ره) دانشکده پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران واقع در کرج برگزار شد، بابیان اینکه حضور در جمع دانشجویان به بهانه روز دانشجو باعث خرسندی بنده است، گفت: امسال روز دانشجو با هفته وحدت مقارن شده و در آستانه میلاد پیامبر گرامی اسلام قرار داریم.

وی با اشاره به اینکه نباید ارزش بزرگداشت این میلاد را فراموش کرد، افزود: پیامبر گرامی اسلامی (ص) و قرآن کریم معجزه‌های بزرگی بودند، اگر بخواهیم به‌عنوان یک نتیجه از اقدامات پیامبر بیان کنیم باید به وجود حضرت علی (ع) اشاره کنیم.

وی خاطرنشان کرد: امام علی (ع) نشان داد اسلام تنها نظریه نیست بلکه اسلام عملیاتی می‌شود و نمونه و الگو معرفی می‌کند، جاهلیت به لحاظ دوران قبل از بعثت پیامبر شناخته‌شده است اما جاهلیت نوین بعد از پیامبر نمود پیدا کرد که امروز نیز شاهد آن هستیم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه بدون شک به وجود پیامبری که بر ما شاهد و بشارت‌دهنده است بیش از همیشه نیاز داریم لذا باید شخصیت و سیره زندگی آن حضرت را بشناسیم، گفت: شناخت و یادآوری ویژگی پیامبر الزامی است و باید بدانیم چرا باید آن حضرت را الگویی برای خود قرار دهیم.

دانشگاه آزاد اسلامی برای ترویج علم تشکیل‌شده است اما متأسفانه امروز در راستای نیل به هدف یادشده حرکت نمی‌کند

میرسلیم در بخش دیگری با اشاره به اینکه فعالیت سیاسی و وظیفه دانشجو در این حوزه دارای دو منظر است، گفت: فعالیت‌های سیاسی برای کسب قدرت انجام می‌شود، گروه‌های مختلف سیاسی در اجتماع با یکدیگر رقابت می‌کنند تا موفق به جلب آرای عمومی شوند.

وی بابیان اینکه دانشگاه محلی برای کسب قدرت از سوی گروه‌ها نیست، گفت: این فعالیت‌ها در خارج از فضای دانشگاه با اتکا به احزاب معرفی‌شده به وزارت کشور امکان‌پذیر خواهد بود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اعلام اینکه بهره‌مندی احزاب از دفاتر دانشگاهی پذیرفته نشد، گفت: فعالیت سیاسی دانشگاهی باید به‌گونه‌ای باشد که دانشجویان نسبت به آن متعهد باشند از طرفی باید به این نکته نیز اشاره کرد این نوع فعالیت اقتدار نظام را موردتوجه قرار می‌دهد.

میرسلیم با اشاره به اینکه دانشجو باید نسبت به سرنوشت، کشور و آینده خود احساس مسئولیت کند، گفت: ازآنجایی‌که که دانشگاه محلی برای تعلیم و پژوهش است نباید اقدامی غیرعلمی و غیرمنطقی در آنجا انجام شود.

وی بابیان اینکه اقدامات در دانشگاهی باید با تکیه‌بر اصول علمی و به‌دوراز عوام‌فریبی و جنجال‌آفرینی باشد، گفت: فعالیت‌های سیاسی در منظر دوم باید همراه با مبانی علمی باشد.

وی بابیان اینکه دانشگاه‌های کشور باید دنبال ارتقای علمی و نه مدرکی باشند، گفت: دانشگاه آزاد اسلامی برای ترویج علم تشکیل‌شده است اما متأسفانه امروز در راستای نیل به هدف یادشده حرکت نمی‌کند.

فعالیت سیاسی در دانشگاه ضروری است و این فعالیت‌ها باید بر اساس دیدگاه‌های علمی باشد نه به شیوه قدرت‌طلبانه

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: سیاست‌های علمی و اداری که حقوق بر اساس مدرک کارکنان سنجیده می‌شود دارای اشکالاتی است.

وی با تأکید بر اینکه فعالیت سیاسی در دانشگاه ضروری است و این فعالیت‌ها باید بر اساس دیدگاه‌های علمی باشد نه به شیوه قدرت‌طلبانه، گفت: دولت خواهان ارائه راه‌های اصلاحی و جبرانی توسط دانشگاه‌ها هستند.

میرسلیم در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به سیاست‌های اتخاذشده در حوزه انرژی کشور، گفت: هرسال ده‌ها میلیارد دلار انرژی در کشور بد مصرف و هدر می‌رود، نفت و گاز فقط انرژی نیستند بلکه بیش از انرژی می‌ارزند، نفت و گاز منبع مواد اولیه‌ای است که با استفاده از آن می‌توان کالاهای بادوام را تولید کرد.

وی با اشاره به اینکه ارزش‌افزوده برخی از محصولات به‌دست‌آمده از منابع نفتی، هزار درصد نسبت به ارزش اولیه نفت است درحالی‌که این رقم برای بنزین تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد هست، گفت: با توسعه پتروشیمی بستر اشتغال در کشور فراهم می‌شود.

وی با طرح این سؤال که چه سیاستی‌ را باید در پیش گرفت تا در مصرف انرژی صرفه‌جویی شود، گفت: نمی‌توان نسبت به امورات جامعه بی‌تفاوت بود از طرفی در حوزه منابع آبی هم با مشکلات فراوانی مواجه هستیم باید ببینیم درگذشته چه سیاستی اتخاذشده که بحران کم‌آبی گریبان کشور را گرفته است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر اینکه ایران در حوزه منابع آبی با فاجعه مواجه است، گفت: باید از خودمان بپرسیم چگونه رفتار کرده ایم که حالا منابع آبی روزبه‌روز در حال ته‌نشین شدن هستند.

۷۰۰ هزار حلقه چاه آب در کشور وجود دارد که نیمی از آن‌ها غیرمجاز هستند

وی با اشاره به اینکه ۶۰ درصد دشت‌های کشور فرونشست کرده‌اند، گفت: پدران ما در کشور شبکه قنات ایجاد کردند، چهار میلی‌متر اُفت آب زیرزمینی درگذشته در حالی فاجعه اعلام می‌شود که این رقم امروزه افزایش چشمگیری پیداکرده است.

میرسلیم با تأکید بر اینکه اگر دریاچه ارومیه کاملاً خشک شود، مصیبت‌های فراوانی ازجمله گردوغبارهای نمکی گریبان کشور را خواهد گرفت، گفت: ۷۰۰ هزار حلقه چاه آب در کشور وجود دارد که نیمی از آن‌ها غیرمجاز هستند.

وی با اشاره به اینکه صادرات در حالی افتخار محسوب می‌شود که موجب استفاده بی‌رویه منابع آبی نشود، گفت: صادر کردن هندوانه باوجود بحران آب در کشور گناه است، یک عده عرب باید هندوانه تولید ایران را بخورند و ما بدین ترتیب منابع آبی خود را نابود کنیم.

میرسلیم در بخش دیگری با تأکید بر اینکه اگر سیاست سلامت به‌صورت وسیله‌ای درآید که درآمد افرادی خاص را افزایش دهد و به ضرر مردم دردمند باشد مکروه است و با مرده شوری تفاوتی ندارد، گفت: افراد نباید برای کسب درآمد به این رشته سوق پیدا کنند، بیشترین درآمد برای فعالان در حوزه پزشکی است.

وی در بخش دیگری با اشاره به اینکه باید ریشه آلودگی هوا را در حوزه ترابری جستجو کرد به‌گونه‌ای که ۸۰ درصد آلودگی مربوط به سیستم حمل‌ونقل است، گفت: راه نجات از این معضل گسترش سیستم حمل‌ونقل عمومی به‌ویژه راه‌آهن و خطوط ریلی است.

پدیده نرخ پیدا کردن خلاف در کشور به دولت ششم بازمی‌گردد

میرسلیم با تأکید بر اینکه صنایع خودروسازی کشور باکیفیت تأسف‌بار محصولات خود را تولید می‌کنند، گفت: سالانه بیش از ۲۰ هزار نفر در حوادث جاده‌ای کشور جان خود را از دست می‌دهند؛ این رقم برابر با وقوع ۴۰ زلزله همچون زلزله غرب کشور در سال جاری با ۵۰۰ کشته است.

میرسلیم با اعلام اینکه باید معاینه فنی خودروها انجام شود، بدون شک رعایت این قوانین به شهروندان بازمی‌گردد، افزود: ردوبدل رشوه در این حوزه مشکلی است که گریبان کشور را گرفته است.

وی با توضیحاتی در خصوص برخورد با مفاسد که در سطح کشور فراوان شده است، یادآور شد: این مهم به‌هیچ‌وجه افتخار نیست که در عرض یک سال ۱۵ میلیون پرونده قضایی تشکیل‌شده است، این مقوله بیانگر این است که هر خانواده دارای یک پرونده قضایی است.

میرسلیم با اشاره به اینکه نباید به‌گونه‌ای رفتار کنیم که در کشور خلاف رشد کند، به طرح این سؤال پرداخت در حکومت مردم‌سالاری چگونه رفتار کردیم که شاهد بروز این آمارها هستیم، برادری اخوت، مهربانی و رحمت مردم کجا رفته است؟

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: پدیده نرخ پیدا کردن خلاف در کشور به دولت ششم بازمی‌گردد که این مهم با مقوله‌های چون تراکم فروشی در شهرداری نمود پیدا کرد.