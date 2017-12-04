به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا عصاره در نشست خبری هفته پژوهش، که امروز ۱۳ آذر ماه برگزار شد گفت: هفته پژوهش از تاریخ ۲۰ تا ۲۶ آذر با شعار روز پژوهش، فناوری، دانش‌آموز و مدرسه برگزار می‌شود.

و ی افزود: همچنین از دانش‌آموزان پژوهشگر ۲۱ آذر ماه تقدیر خواهد شد.

سرپرست پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش بحث و تبادل نظر برای همدلی پژوهشگران، ایجاد بستر برای منزلت اجتماعی پژوهش و نقش آن در کارایی آموزش و پرورش و تجلیل از پژوهشگران و دانش‌آموزان پژوهنده از اهداف این هفته دانست.

وی با بیان اینکه در هفته پژوهش ۶ برنامه داریم‌، گفت: از معلمان پژوهنده، از دانشجو معلمان، پژوهشگران،‌ آثار برگزیده پژوهشی و همچنین از ۲۱ دانش آموز پژوهشگر تقدیر خواهد شد.

عصاره درباره حمایت از دانش‌آموزان پژوهشگر نیز گفت: برنامه‌ای در این رابطه تدوین نکرده ایم اما به دنبال تدوین برنامه در این رابطه هستیم و این یکی از آرزوهای ماست.

تدوین برنامه در پژوهشگاه برای پیشگیری از مصرف مواد مخدر

عصاره همچنین در پاسخ به پرسشی درباره ی اقدامات پژوهشگاه برای آسیب های اجتماعی بیان کرد: تحقیقات خوبی در بحث آسیب‌های اجتماعی داریم، کاربست این پژوهش‌ها نیازمند سیاست‌ها و آیین نامه‌هایی است. برای جلوگیری از مصرف مواد مخدر در مدارس طرح بزرگی را در پژوهشگاه تدوین کردیم تا در کتاب‌های درسی مواد آموزشی در این باره داشته باشیم. این مطالب تولید و در کتاب‌های درسی قرار گرفت اما بخش دیگری از آسیب‌ها نیازمند همراهی سایر نهادهاست.

سرپرست پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در پاسخ به این پرسش که درباره ادغام معاونت‌ها از شما کار پژوهشی خواسته اند یا خیر نیز بیان کرد: ادغام معاونت‌ها از سوی ریاست جمهوری اعلام شده است و در این رابطه ما اطلاعی از اقدامات پژوهشی نداریم.