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۱۳ آذر ۱۳۹۶، ۱۵:۱۷

الجزیره خبر داد؛

کشته شدن «حسین الحمیدی» فرمانده یگان حفاظت از «علی عبدالله صالح»

کشته شدن «حسین الحمیدی» فرمانده یگان حفاظت از «علی عبدالله صالح»

یک شبکه عرب‌زبان از کشته شدن «حیسن الحمیدی» فرمانده یگان حفاظت از علی عبدالله صالح خبرد اد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «حسین الحمیدی» فرمانده یگان حفاظت از علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری سابق یمن نیز کشته شده است.

بر اساس این گزارش، این در حالی است که پیشتر اعلام شده بود علاوه بر علی عبدالله صالح، «عارف زوکا» معاون وی و «یاسر العواضی» دبیرکل حزب کنگره ملی نیز کشته شده اند.

از سوی دیگر، به دنبال انتشار اخبار کشته شدن علی عبدالله صالح، مردم صنعاء با حضور در خیابان ها جشن گرفتند. 

در همین حال، منابع رسانه ای از توقف درگیری ها و تیراندازی ها در صنعاء به دنبال انتشار خبر کشته شدن صالح، خبر می دهند.

کد مطلب 4163070

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