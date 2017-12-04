به گزارش خبرنگار مهر، علی یاور عزیزپور در مجمع انتخاباتی هیئت نجات‌غریق و غواصی لرستان در سخنانی با اشاره به فعالیت ۵۲ هزار ورزشکار سازمان یافته در لرستان اظهار داشت: هدف گذاری ما بیشتر از این عدد است به طوری که از ۳۲ هزار نفر ورزشکار سازمان یافته در سال گذشته به ۵۲ هزار نفر طی امسال رسیده ایم.

وی با اشاره به موضوع برگزاری مجمع انتخاباتی هیئت نجات غریق و غواصی لرستان عنوان کرد: در این مدت بد اخلاقی هایی را شنیدیم که انتظار این امر را نداشتیم.

مدیر کل ورزش و جوانان لرستان با تاکید بر ضرورت توسعه رشته های ورزشی در همه شهرستان های لرستان گفت: در حال حاضر ۸۰ نفر در رشته ورزشی نجات غریق و غواصی لرستان فعالیت دارند که به طور عمده در دو شهرستان خرم آباد و بروجرد فعالیت می کنند.