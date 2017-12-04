دانشجویان روحیه پرسشگری خود را حفظ کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کلانتری روز دوشنبه در مراسم روز دانشجو به مناسبت در پیش بودن 16 آذرماه اظهار داشت: روزی که این روحیه در میان قشر فرهیخته دانشجو از بین برود، دیگر شاهد تاثیرگزاری دانشجویان در امور مملکت نخواهیم بود.

وی اضافه کرد: تک بعدی نبودن از مهم ترین ویژگی های دانشجویان است، آنان در کنار اینکه به کسب علم و دانش مشغول هستند، ولی نسبت به معضلات اجتماعی و نارسایی ها نیز بی تفاوت نبوده و به اشکال مختلف می خواهند آراء و نظرات خود را به گوش مسئولان برسانند.

معاون استاندار ایلام تاکید کرد: یکی دیگر از ویژگی های ممتاز دانشجویان در صده اخیر مبارزه با حکومت های ظلام و دست نشانده بوده و بخش قابل توجهی از انقلاب ملت ایران در سال 57 مرهون مطالبه گری و آگاهی بخشی دانشجویان از فساد حاکم بر دربار پهلوی بود که توانست مردم را به خیابان ها آورده و این نظام وابسته به غرب را سرنگون کند.

کلانتری با تمجید از رشادت طلبی های دانشجویان در دوران دفاع مقدس گفت: امروز نیز کشورمان بیش از گذشته برای تداوم موفقیت ها و قطع بیشتر وابستگی ها به غرب و شرق نیازمند حضور مسئولانه دانشجویان در عرصه های مختلف و بویژه اقتصادی است تا ایران اسلامی روز به روز در مسیر صلاح و بهروزی گام بردارد.