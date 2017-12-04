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۱۳ آذر ۱۳۹۶، ۱۵:۱۷

معاون استانداری ایلام:

دانشجویان روحیه پرسشگری خود را حفظ کنند

دانشجویان روحیه پرسشگری خود را حفظ کنند

ایلام-معاون سیاسی، امنیتی استانداری ایلام از عموم دانشجویان استان خواست با حفظ روحیه پرسشگری و مطالبه گری، یار و مددکار مسئولان اجرایی برای پیشبرد حرکت استان به سمت توسعه پایدار باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کلانتری روز دوشنبه در مراسم روز دانشجو به مناسبت در پیش بودن 16 آذرماه اظهار داشت: روزی که این روحیه در میان قشر فرهیخته دانشجو از بین برود، دیگر شاهد تاثیرگزاری دانشجویان در امور مملکت نخواهیم بود.

وی اضافه کرد: تک بعدی نبودن از مهم ترین ویژگی های دانشجویان است، آنان در کنار اینکه به کسب علم و دانش مشغول هستند، ولی نسبت به معضلات اجتماعی و نارسایی ها نیز بی تفاوت نبوده و به اشکال مختلف می خواهند آراء و نظرات خود را به گوش مسئولان برسانند.

معاون استاندار ایلام تاکید کرد: یکی دیگر از ویژگی های ممتاز دانشجویان در صده اخیر مبارزه با حکومت های ظلام و دست نشانده بوده و بخش قابل توجهی از انقلاب ملت ایران در سال 57 مرهون مطالبه گری و آگاهی بخشی دانشجویان از فساد حاکم بر دربار پهلوی بود که توانست مردم را به خیابان ها آورده و این نظام وابسته به غرب را سرنگون کند.

کلانتری با تمجید از رشادت طلبی های دانشجویان در دوران دفاع مقدس گفت: امروز نیز کشورمان بیش از گذشته برای تداوم موفقیت ها و قطع بیشتر وابستگی ها به غرب و شرق نیازمند حضور مسئولانه دانشجویان در عرصه های مختلف و بویژه اقتصادی است تا ایران اسلامی روز به روز در مسیر صلاح و بهروزی گام بردارد.

کد مطلب 4163080

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