هر ۱۲ روز یکبار به اندازه زلزله کرمانشاه تلفات رانندگی داریم

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ابراهیم علیزاده دبیر علمی کنگره روانشناسی ترافیک در نشست خبری کنگره روانشناسی ترافیک گفت: بعد از مدتها تلاش و همکاری با نهادها و ارگان هایی که در حوزه ترافیکی نقش داشتند، در نهایت به این نتیجه رسیدیم که در کنگره، پنل هایی را برگزار کنیم که ارگان ها و سازمانهای مختلف که در حوزه ترافیک مسائل خود را پیرامون حمل و نقل و ترافیک بازگو کنند و راه‌کارهای معضلات ترافیکی را از افراد دانشگاهی طلب کنند.

وی افزود: تا زمانی که تعامل بین دانشگاهها و ارگانهای مربوط به حوزه ترافیک برقرار نباشد، دانش بومی ما گسترش نخواهد یافت.

علیزاده ادامه داد: هم اکنون کشورهایی در دنیا داریم که سالانه کمتر از ۱۰۰۰ نفر کشته در حوادث ترافیکی دارند اما متاسفانه در ایران، هر ۱۲ روز به اندازه‌ی یک زلزله‌ی کرمانشاه، مصدوم، فوتی و خسارت ناشی از حوادث ترافیکی داریم.

وی تصریح کرد: سازمانها بایدمسائل مختلف در حوزه ترافیکی را بازگو کنند و دانشگاه ها پژوهش های خود را به سمت راه های حل بحران ببرند.

دبیر علمی کنگره روانشناسی ترافیک گفت: زمان هر پنل یک ساعت تعیین شده که دوسوم آن برای بررسی مسائل و یک‌سوم آن به پاسخگویی اختصاص خواهد یافت.

وی در آخر افزود: ارائه مقاله در این کنگره خواهیم داشت اما متاسفانه تعداد مقالات کم بوده است که نشان می‌دهد دانش روانشناسی ترافیک در کشور گسترده نیست و پژوهشگران محل امنی برای تحقیقات خود نمی‌یابند.