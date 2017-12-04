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۱۳ آذر ۱۳۹۶، ۱۵:۲۲

دبیر علمی کنگره روانشناسی ترافیک:

هر ۱۲ روز یکبار به اندازه زلزله کرمانشاه تلفات رانندگی داریم

هر ۱۲ روز یکبار به اندازه زلزله کرمانشاه تلفات رانندگی داریم

دبیر علمی کنگره روانشناسی ترافیک با اشاره به تعامل سازمانهای مربوط به ترافیک با نهادهای دانشگاهی گفت: هر ۱۲ روز به اندازه زلزله‌ی کرمانشاه، مصدوم، فوتی و خسارت ناشی از حوادث ترافیکی داریم.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ابراهیم علیزاده دبیر علمی کنگره روانشناسی ترافیک در نشست خبری کنگره روانشناسی ترافیک گفت: بعد از مدتها تلاش و همکاری با نهادها و ارگان هایی که در حوزه ترافیکی نقش داشتند، در نهایت به این نتیجه رسیدیم که در کنگره، پنل هایی را برگزار کنیم که ارگان ها و سازمانهای مختلف که در حوزه ترافیک مسائل خود را پیرامون حمل و نقل و ترافیک بازگو کنند و راه‌کارهای معضلات ترافیکی را از افراد دانشگاهی طلب کنند.

وی افزود: تا زمانی که تعامل بین دانشگاهها و ارگانهای مربوط به حوزه ترافیک برقرار نباشد، دانش بومی ما گسترش نخواهد یافت.

علیزاده ادامه داد: هم اکنون کشورهایی در دنیا داریم که سالانه کمتر از ۱۰۰۰ نفر کشته در حوادث ترافیکی دارند اما متاسفانه در ایران، هر ۱۲ روز به اندازه‌ی یک زلزله‌ی کرمانشاه، مصدوم، فوتی و خسارت ناشی از حوادث ترافیکی داریم.

وی تصریح کرد: سازمانها بایدمسائل مختلف در حوزه ترافیکی را بازگو کنند و دانشگاه ها پژوهش های خود را به سمت راه های حل بحران ببرند. 

دبیر علمی کنگره روانشناسی ترافیک گفت: زمان هر پنل یک ساعت تعیین شده که دوسوم آن برای بررسی مسائل و یک‌سوم آن به پاسخگویی اختصاص خواهد یافت.

وی در آخر افزود: ارائه مقاله در این کنگره خواهیم داشت اما متاسفانه تعداد مقالات کم بوده است که نشان می‌دهد دانش روانشناسی ترافیک در کشور گسترده نیست و پژوهشگران محل امنی برای تحقیقات خود نمی‌یابند.

کد مطلب 4163085

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