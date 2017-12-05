توسعه آبشیرین کن ها راه نجات دشت میناب است

به گزارش خبرنگار مهر، علی رئوفی ظهر دوشنبه در جلسه بررسی مسائل و مشکلات کشاورزان شهرستان های میناب و پارسیان در استانداری هرمزگان با اشاره به برگزاری جلسات متعدد از سوی استانداری برای حل مشکلات معوقات کشاورزان شهرستان میناب تصریح کرد: پیگیری های بسیار خوب حوزه اقتصادی استانداری هرمزگان برای بهره مندی کشاورزان استان به ویژه شهرستان میناب از مزایای طرح بخشودگی جرائم دیرکرد معوقات بانکی قایل تقدیراست و در پی تشکیل جلسات مختلف ازسوی استانداری با مدیران عامل بانک های استان به ویژه بانک کشاورزی بخش مهمی از موانع و مشکلات کشاورزان در خصوص بهره مندی از مزایای طرح بخشودگی جرائم دیرکرد معوقات بانکی باعث گردید بسیاری از این کشاورزان از این تسهیلات برخوردار گردند.

وی عنوان کرد: یکی از درخواست های کشاورزان این بود که این طرح تا بعد از فصل برداشت کشاورزان ادامه پیدا کند که با پیگیری ههای به عمل آمده از سوی مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری و نمایندگان کشاورزان با این مهم موافقت شده است.

رئوفی گفت: یکی از مشکلات برخی از کشاورزان در خصوص بهره مندی از طرح بخشودگی جرائم دیرکرد معوقات بانکی آن دسته از کشاورزانی است که در طی این سالها با مراجعه به بانک ها وام خود را تمدید و یا بخشی از معوقات خود را پرداخت نموده بودند که در برخورداری از تسهیلات طرح مذکور با مقاومت برخی بانک ها عامل روبرو هستند که امیدواریم این موضوع مرتفع شود.

قائم مقام صنف کشاورزان و منابع طبیعی استان هرمزگان در خصوص موضع انتقال آب از سد استقلال میناب تصریح کرد: براساس اساسنامه احداث سد قرار بود ۷۰ درصد آب سد به اراضی کشاورزی پایین دشت میناب سد تعلق گیرد و ۱۰ درصد به مسائل زیست محیطی و ۲۰ درصد صرف مصارف آب شرب گردد ولی در عمل این مهم محقق نشد.

وی در همین رابطه افزود: در دهه ۸۰ بر اساس شرایط اضطراری که در خصوص تامین آب شرب بندرعباس و مناطق همجوارآن به وجود آمد خطوط انتقال آب ازمیناب به بندرعباس احداث شد و قرار بود این طرح به صورت موقت اجرا شد ولی در عمل این امر محقق نشد و و روند انتقال آب از سد و دشت میناب سیر صعودی پیدا کرد.

رئیس صنف کشاورزان و منابع طبیعی شهرستان میناب تصریح کرد: باغات انبه و نخیلات میناب در پی آفات از بین نرفت بلکه سرگردانی کشاورزان درخصوص سهمیه های آب باعث از بین رفت باغات و مرکبات این دشت شد.

رئوفی گفت:متولیان تامین آب شرب بندرعباس و مناطق همجوار به فکر چاره اندیشی اساسی در این خصوص باشند و اگر دو سال پی در پی بارندگی نیامد وآبی در مخزن سد استقلال نبود آن گاه چه خواهند کرد؟

وی گفت : راه نجات دشت میناب و احیاء آن احداث آبشیرین کن برای تامین آب مصارف شرب و صنعتی و اختصاص آب سد استقلال به دشت میناب است.

رئیس شورای اسلامی شهرستان میناب با اشاره به درخواست های کشاورزان کریانی در خصوص احداث سد سرنی خاطرنشان کرد: کشاورزان کریانی و تلنگی که در پایین دست سد سرنی اراضی کشاورزی دارند درخواست دارند که با بهره برداری از سد سرنی درکنار استفاده از منابع آب سد برای مصارف آب شرب و زیست محیطی آب مورد نیاز اراضی کشاورزی پایین دست سد تامین گردد تا معیشت آنها با مشکل روبرو نگردد.

وی با اشاره به اهمیت افزایش اعتبارات برای توسعه طرح های آبخیزداری و آبخوانداری در شرق شهرستان میناب تصریح کرد: بخش توکهور و هشتبندی قطب کشاورزی استان در تولید محصولات صیفی خارج از فصل کشور شرایط بسیار مساعدی برای توسعه طرح های آبخیزداری و آبخوانداری دارد.

رئوفی اظهارداشت: اجرای طرح های سد های آبخیزداری و آبخوانداری دربالا دست دشت هشتبندی بسیار مهم و ضروری است زیرا این طرح ها اثرات بسیارخوبی در تقویت سفره های آب زیر زمینی این منطقه دارد و اندک طرح های آبخیزداری اجرا شده در این دشت به خوبی آثار خود را در بهبود وضعیت آب سفره های زیر زمینی دشت هشتبندی نشان داده است و توسعه این طرح ها برای این دشت نیازی ضروریست.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر هشتبندی تصریح کرد: راه حل مدیریت منابع آب استان فشار برکشاورزان نیست و اگر فشارها برکشاورزان ادامه پیدا کند شاهد کاهش چشمگیر سطح مزارع کشاورزی و همچنین مهاجرت مردم از روستاها به دلیل نبود شغل مناسب به شهرها به ویژه مرکز استان که خود با تبعات بسیاری همراه است خواهیم بود.