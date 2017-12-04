برگزاری راهپیمائی یک میلیون نفری در انگلیس علیه دونالد ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، سازمان دهندگان گروه اعتراض به دونالد ترامپ در انگلیس اعلام کردند امیدوارند یک میلیون نفر را در راهپیمائی اعتراضی علیه رئیس جمهور آمریکا در جریان سفر آتی وی به این کشور گردهم بیاورند.

به گزارش ایندیپندنت، بیش از ۳ هزار و ۸۰۰ نفر متعهد به برگزاری اعتراضات برنامه ریزی شده علیه رئیس جمهور آمریکا در فِیس بوک شده اند، در حالیکه ۱۰ هزار نفر دیگر تنها ساعاتی پس از اعلام این خبر، علاقمندی خود را به این اقدام اعلام کردند.

این راهپیمائی اعتراضی قرار است در روزهای ۲۶ و ۲۷ فوریه سال آتی میلادی به صورت هم زمان در مقابل سفارت آمریکا در لندن و نیز دفتر ترزا می نخست وزیر این کشور در ساختمان شماره ۱۰ خیابان «داونینگ» برگزار شود.

لازم به ذکر است، به دنبال بالاگرفتن تنش های لفظی میان رئیس جمهور آمریکا با نخست وزیر انگلیس در ماجرای بازنشر ویدئوهای اسلام هراسانه توسط ترامپ، ابتدا منابع خبری از لغو سفر ترامپ به لندن در روزهای پایانی سال جاری میلادی و سپس از انجام این سفر در ماه فوریه سال آینده میلادی خبر دادند.