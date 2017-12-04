به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، نقشه راه ایمنی جاده‌های کشور برای یک افق ۱۰ ساله تهیه و تدوین شده که برای سه افق کوتاه مدت تا پایان سال ۹۷، میان مدت تا پایان سال ۹۹ و بلند مدت تا پایان ۱۴۰۶ هدفگذاری شده است که البته بنا به گفته مهرداد تقی‌زاده معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی پس از پایان مدت ۱۰ ساله، این برنامه برای یک بازه زمانی ۲۰ و ۳۰ ساله بازنگری می شود.

نقشه راه ایمنی جاده‌های کشور بر مبنای سه محور «انجام اقدامات ایمن‌سازی جاده‌ای»، «افزایش سهم حمل‌ونقل همگانی + واقعی سازی قیمت سوخت» و «انجام اقدامات ایمن‌سازی جاده‌ای+ افزایش سهم حمل‌ونقل همگانی + واقعی سازی قیمت سوخت» تدوین

الزامات ۸ گانه اجرای نقشه راه ایمنی جاده‌های کشور به شرح زیر است:

۱- تا زمان کاهش میزان تلفات جاده‌ای به ۱۲ هزار نفر، جلسات کمیسیون هرماه یک‌بار و تا زمان کاهش میزان تلفات جاده‌ای به ۹ هزار نفر، هر ۳ ماه یک‌بار در حضور رئیس‌جمهور محترم یا معاون اول ایشان برگزار گردد.

۲.مجموعه اقدامات و نتایج به‌صورت ۳ ماه یک‌بار ارزیابی‌شده و دلایل موفقیت یا عدم موفقیت توسط وزارت راه و شهرسازی به دولت گزارش گردد.

۳. حمایت لازم از کمیسیون ایمنی راه‌های کشور (متولی مدیریت ایمنی) صورت پذیرد. این پشتیبانی از لحاظ تقویت جایگاه به‌منظور فراهم شدن شرایط پیاده‌سازی مصوبات، تأمین اعتبار موردنیاز و نیروی انسانی است

۴. پشتیبانی مالی مناسب برای اجرای نقشه راه صورت پذیرد.

درآمد ناشی از افزایش قیمت سوخت نسبت به قیمت سال ۹۶ به اجرای نقشه راه اختصاص خواهد یافت.

نحوه هزینه‌کرد مازاد درآمد واقعی سازی قیمت سوخت برای اجرای نقشه راه مطابق با آئین‌نامه‌ای خواهد بود که دو ماه پس از تصویب آن در دولت توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه خواهد شد.

مازاد هزینه‌های موردنیاز برای اجرای نقشه راه از سایر منابع توسط سازمان برنامه‌وبودجه در موعد پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی تأمین گردد.

۵.پیشنهاد می‌گردد در اجرای سناریوی واقعی سازی قیمت سوخت، از ظرفیت کارت‌های هوشمند سوخت در تخصیص سهمیه و همچنین افزایش قیمت برای سوخت غیر سهمیه‌ای استفاده گردد. برای این کار افزایش پلکانی قیمت سوخت به‌موازات به‌کارگیری کارت سوخت صورت پذیرد.

۶. نقشه راه بعد از ۲ سال مورد بازنگری قرار خواهد گرفت و اصلاحات لازم بر مبنای مطالعات صورت خواهد پذیرفت.

۷. ارتقای سطح کمی و کیفی حمل‌ونقل عمومی برون‌شهری و درون‌شهری و تعدیل قیمت سوخت دو موضوعی است ک باید در بسته مشترک در نظر گرفته شود و هر یک از آن‌ها به‌تنهایی نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت.

۸.تولید خودروی شخصی کنترل و سیاست تولید خودرو بر صادرات و تولید ناوگان عمومی (ریلی و مسافری) متمرکز گردد.

تقی زاده معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی با تشریح نقشه راه ایمنی جاده‌های کشور گفت: نقشه راه شامل دو بخش اصلی بر مبنای برنامه اجرایی ارتقای ایمنی و توجه به «انتقال مسافر بیشتر بر روی حمل‌ونقل همگانی و بار بیشتر از روی جاده بر روی ریل» با توسعه حمل‌ونقل ریلی و «واقعی سازی قیمت سوخت» تهیه و تدوین شده است.

وی با اشاره به راهکارهای سایر کشورها برای ارتقا ایمنی جاده‌ها اظهار داشت: در وهله اول تا جایی که ممکن است بار و مسافر را از روی جاده‌ها کمتر و بیشتر به ریل منتقل شود. در گام دوم سعی می‌کنند بخش کثیری از مسافران را به حمل‌ونقل هوایی منتقل کنند و بخش نیز به مد اتوبوسی منتقل کنند.

تقی زاده بیان داشت: این اقدامات در کاهش تصادفات بسیار تأثیرگذار است و ارتباط مستقیم با افرادی که از حمل‌ونقل درون و برون‌شهری استفاده می‌کنند دارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به رابطه قیمت سوخت و تعداد تلفات بیان داشت: تحقیقات نشان داده کشورهایی که قیمت سوخت بیش از کشور ایران است تعداد تلفات آن‌ها پایین‌تر است و آن‌هایی که قیمت سوخت کمتری نسبت به کشور ما دارند نیز تعداد تلفات بیشتری نسبت به ایران دارند.

تقی زاده افق نهایی طرح را ۱۰ ساله عنوان کرد گفت: این طرح در سه افق کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت دیده‌شده است در نقشه راه ایمنی سه سناریو در نظر گرفته شده است: افق کوتاه‌مدت تا پایان سال ۹۷، میان‌مدت تا پایان سال ۹۹ و باند مدت تا سال ۱۴۰۶ در نظر گرفته شده است.

وی افزود: علت انتخاب یک افق ۱۰ ده‌ساله به این خاطر است که بتوان پس از ۱۰ سال مجدد آن را بازنگری کرد. همانند سایر کشورها که چشم‌اندازهای ۲۰ و ۳۰ ساله در حوزه ایمنی تعریف کرده‌اند.