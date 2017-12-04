رونمایی از کتاب سادات نبوی در سنندج

به گزارش خبرنگار مهر، نهمین همایش استانی منادیان وحدت و دومین همایش سادات نبوی امروز دوشنبه با حضور نماینده مردم شهرستان های سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی، مسئول دفتر نماینده ولی فقیه در استان کردستان، فرماندار سنندج و جمع دیگری از مسئولان و اقشار مختلف مردم به همت اداره کل تبلیغات اسلامی کردستان در مسجد جامع روستای صلوات آباد از توابع سنندج برگزار شد.

در این همایش از کتابی با عنوان سادات نبوی نوشته جواد حیدرپور که در هزار نسخه به چاپ رسیده، رونمایی شد و علاقمندان می توانند این کتاب را به قیمت ۵۵ هزار ریال از کتابفروشی های سطح استان خریداری کنند.

این کتاب دارای پنج فصل با عناوین سادات و اسلام، جایگاه و مقام سادات در اسلام، جایگاه نقابت در اسلام، سادات در کردستان و سادات در سنندج است و در مقدمه این کتاب به نقش سادات در فرهنگ و ادب کردی پرداخته شده است.

بخشدار مرکزی سنندج در این مراسم گفت: در سایه نظام جمهوری اسلامی ایران و با حمایت مسئولان طی سه سال اخیر کارهای عمرانی ارزشمندی در روستاها انجام شده است.

طارق صلواتی با اشاره به اینکه فلسفه انقلاب اسلامی ایران خدمت گذاری به مردم است، عنوان کرد: جمعیت بخش مرکزی سنندج ۴۸ هزار نفر است که بالغ بر ۲۸ هزار نفر از آن در دهستان صلوات آباد ساکن هستند.

وی با بیان اینکه صلوات آباد یکی از روستاهای هدف گردشگری است، بیان کرد: مرقد سید ابراهیم که یکی از شخصیت های معنوی در میان مردم منطقه ما است و روزانه افراد زیادی برای زیارت به بارگاه ایشان می آیند.

بخشدار مرکزی سنندج بر بهسازی بارگاه این عالم عالیقدر در این روستا تاکید کرد و افزود: فرماندار سنندج ۱۰۰ میلیون تومان اعتبار برای انجام عملیات عمرانی در این بارگاه اختصاص دادند که جوابگو نیست.

صلواتی از برگزاری کنگره سید علی اصغر کردستانی در این روستا خبرداد و گفت: قرار است اردیبهشت سال آینده کنگره ملی سیدعلی اصغر کردستانی یکی دیگر از هنرمندان و عالمان این منطقه را دراین روستا برگزار شود.