به گزارش خبرنگار مهر، معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور در آئین رونمایی از بسته جامع آموزشی و توانبخشی کم‌توانان ذهنی زیر ۱۵ سال و کتاب آموزشی گامی به سوی اشتغال سریع با بیان اینکه نگاه بهزیستی در دولت تدبیر و امید تکامل اثربخشی اقدامات است، گفت: این توفیق به واسطه ارتباطات بین‌المللی و استفاده از تجربیات در حوزه رفاه اجتماعی صورت پذیرفته است.

انوشیروان محسنی بندپی با بیان اینکه با نگاه علمی و تخصصی به معضلات این عزیزان باید از یاس و ناامیدی معلولان بکاهیم، تصریح کرد: رونمایی بسته جامع آموزشی و توانبخشی کم‌توانان ذهنی زیر ۱۵ سال و کتاب آموزشی گامی به سوی اشتغال سریع دو کار کلیدی در راستای اشتغال حمایت شده است.

وی با بیان اینکه نگاه بهزیستی در دولت تدبیر و امید تکامل اثربخشی اقدامات است، یادآور شد: این توفیق به واسطه ارتباطات بین‌المللی و استفاده از تجربیات در حوزه رفاه اجتماعی صورت پذیرفته است.

زهرا نوع پرست مدیرکل توانبخشی روزانه و روانپزشکی سازمان بهزیستی کشور در این مراسم از راه‌اندازی اولین مرکز پشتیبانی شغل در آینده‌ای نزدیک خبر داد.