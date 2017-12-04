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۱۳ آذر ۱۳۹۶، ۱۵:۵۸

با حضور رئیس سازمان بهزیستی انجام شد؛

رونمایی از بسته جامع آموزشی و توانبخشی کم‌توانان ذهنی زیر۱۵ سال

رونمایی از بسته جامع آموزشی و توانبخشی کم‌توانان ذهنی زیر۱۵ سال

بسته جامع آموزشی و توانبخشی کم‌توانان ذهنی زیر ۱۵ سال و کتاب آموزشی گامی به سوی اشتغال رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور در آئین رونمایی از بسته جامع آموزشی و توانبخشی کم‌توانان ذهنی زیر ۱۵ سال و کتاب آموزشی گامی به سوی اشتغال سریع با بیان اینکه نگاه بهزیستی در دولت تدبیر و امید تکامل اثربخشی اقدامات است، گفت: این توفیق به واسطه ارتباطات بین‌المللی و استفاده از تجربیات در حوزه رفاه اجتماعی صورت پذیرفته است.

 انوشیروان محسنی بندپی با بیان اینکه با نگاه علمی و تخصصی به معضلات این عزیزان باید از یاس و ناامیدی معلولان بکاهیم، تصریح کرد: رونمایی بسته جامع آموزشی و توانبخشی کم‌توانان ذهنی زیر ۱۵ سال و کتاب آموزشی گامی به سوی اشتغال سریع دو کار کلیدی در راستای اشتغال حمایت شده است.

وی با بیان اینکه نگاه بهزیستی در دولت تدبیر و امید تکامل اثربخشی اقدامات است، یادآور شد: این توفیق به واسطه ارتباطات بین‌المللی و استفاده از تجربیات در حوزه رفاه اجتماعی صورت پذیرفته است.

زهرا نوع پرست مدیرکل توانبخشی روزانه و روانپزشکی سازمان بهزیستی کشور در این مراسم از راه‌اندازی اولین مرکز پشتیبانی شغل در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

کد مطلب 4163132
مهناز قربانی مقانکی

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