آغاز فصل جدیددر تعامل آموزش و پرورش و افکار عمومی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، این استودیو که توسط مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی طراحی، ساخته و آماده شده است، از این پس میزبان نشست ها وگفتگوهای علمی و فرهنگی مرتبط با تعلیم و تربیت خواهد بود و از معلمان، دانش آموزان، صاحب‌نظران و کارشناسان دعوت خواهد شد تا مسائل و موضوعات مرتبط با آموزش و پرورش را در قالب گفتگوهای رو در رو و مستقیم مطرح نمایند.

استودیو الفبا همچنین فضایی خواهد بود که در آن، مواضع رسمی آموزش و پرورش از زبان مسئولان این نهاد به اطلاع رسانه ها و افکار عمومی خواهد رسید و مدیران ارشد و سیاستگذاران آموزش و پرورش با حضور در این مکان، به پرسش های مطرح در فضای جامعه پاسخ می گویند که این خود گامی مهم در نهادینه کردن فرهنگ پاسخگویی سریع و دقیق به افکار عمومی محسوب می شود.

سید محمد بطحایی در مراسم رونمایی از این استودیو در سخنانی به ضرورت تعامل هرچه بیشتر آموزش و پرورش با رسانه‌ها و افکار عمومی اشاره و اظهار امیدواری کرد که این استودیو و مجموعه برنامه های مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی بتواند آموزش و پرورش را به ا ین هدف مهم نزدیک‌تر سازد.

لازم به ذکر است افتتاح این استودیو با دو گفتگوی صمیمی صورت گرفت. در یکی از این گفتگوها دو دانش‌آموز دختر و پسر از دغدغه ها و نگرانی های همکلاسی های خود با وزیر آموزش و پرورش سخن گفتند و پرسش‌هایی را با وی در میان گذاشتند.

وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به پرسش این دانش آموزان در ارتباط با کسالت آور بودن برنامه های درسی، به لزوم تغییر محتوا و روش ها اشاره کرد و شادابی، مهارت محوری و خلاقیت را از لوازم ضروری تغییر شرایط فعلی عنوان نمود و یکی از موانع این کار را تنگناهای مختلف از جمله محدودیت در فضای مدارس و سازگار نبودن آن با شیوه های نوین تدریس و مدرسه داری دانست.

در گفتگوی دیگری، خانم فتحی، معلم مقطع ابتدایی شهر تهران به گفتگو با وزیر آموزش و پرورش و بیان دیدگاه‌های خود پرداخت.

همچنین در این مراسم از پوسته جدید پرتال وزارت آموزش و پرورش رونمایی شد. این پوسته با قابلیت‌های جدیدی طراحی شده و سازگار با دستگاه‌های مختلف اعم از گوشی، تبلت وغیره است و در طراحی آن به ادارات استانی، معاونت ها و سازمان های ستادی اختیارات بیشتری برای بارگذاری و انتشار اخبار واگذار شده است.