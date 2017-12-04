به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، مهران محرمیان در خصوص تاثیر نوآوری و فناوری های جدید در حوزه بانکداری الکترونیک به بیان توضیحاتی پرداخت و اظهار داشت: امروزه نه تنها در حوزه بانکداری بلکه در تمام بخش های کاری، با پدیده ای رو به رو هستیم به نام تخریب دیجیتال یا digital disruption. به این معنی که عمده کسب و کارها با دیجیتال شدن کاملا عوض می شوند.

این مقام مسئول بانکی با بیان اینکه، برای نمونه می توان تخریب دیجیتال در حوزه حمل و نقل را مثال زد، گفت: برای بیشتر بخش ها مشابه وضعیتی که در حوزه حمل و نقل رخ داده، اتفاق خواهد افتاد. هرچند هنوز مشخص نیست به طور دقیق در حوزه بانکداری چه زمانی تخریب دیجیتال صورت خواهد گرفت ولی رخ دادن این وضعیت در صنعت بانکداری، قطعی است.

وی به فین تک ها در صنعت بانکداری اشاره کرد و افزود: برخی از فین تک ها با بانکداری هم زیستی دارند ولی برخی از آنها ماهیت را تغییر می‌دهند و تبدیل به نوعی از بانکداری جدید می شوند. در این فین تک ها، امور بانکی نه تنها توسط بانک ها بلکه توسط شرکت های غیربانکی انجام می شود.

محرمیان تصریح کرد: وجود فین تک ها در صنعت بانکداری هم می تواند مثبت باشد و هم می تواند منجر به نابودی بانک ها شود. و این درحالی است که بانک ها نمی توانند مقابل فین تک ها بایستند.

معاون شرکت خدمات انفورماتیک، به ضرورت برنامه ریزی و فراهم کردن فضای جدید برای کسب و کار های نوظهور اشاره کرد و گفت: بانک ها باید فضا را به گونه ای مهیا سازند که به یک بازی برد-برد منجر شود. در غیر اینصورت منجر به تقابل شدید با فین تک ها می شود که بازنده اصلی آن، بانک ها خواهند بود.

وی با بیان اینکه تخریب دیجیتال دیر یا زود در نظام بانکی رخ خواهد داد، درباره همکاری بانک ها با فین تک ها افزود: بانک ها از این نوآوری ها، استقبال کرده اند ولی کافی نیست. به اعتقاد بنده فضا باید از وضعیت فعلی بازتر شود هرچند بانک ها تا کنون شروع خوبی داشتند.

محرمیان، به ضرورت حرکت سریع بانک ها در مسیر همکاری با فین تک ها تاکید کرد و اظهار داشت: قوانین و مقررات در این حوزه باید زودتر مشخص شود و هرچند بانک ها در این زمینه در حال انجام اقداماتی هستند اما باید به ایجاد فضای باز سرعت بخشید.

وی، درباره اقدامات بانک مرکزی در این حوزه گفت: در شرایطی که بسیاری از شرکت ها و بانک ها منتظر نظر بانک مرکزی در این خصوص بودند، معاون فناوری های نوین بانک مرکزی بخشنامه ای را ابلاغ کرد که حدود و ثغور کار را مشخص می کرد که این امر گام خیلی خوبی بود.