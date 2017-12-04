تجلیل از خیرین ورزش «لار» و افتتاح یک ورزشگاه

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم روز سه شنبه با حضور بسیاری از چهره های مطرح ورزش، فوتبال و اهالی رسانه به میزبانی فرمانداری شهر لار برگزار خواهد شد و طی آن از خیرینی که در احداث و راه اندازی اماکن ورزشی کمک کرده اند تجلیل خواهد شد.

وحید جعفری مسئول برگزاری این مراسم با ارائه توضیحاتی در این مورد گفت: مردم لار همواره در امور عام المنفعه پیشقدم بوده اند و در زلزله اخیر کرمانشاه نیز مثل همه مردم ایران در حد توان به هموطنان زلزله زده کمک کردند تا سهم کوچکی در بازسازی این مناطق داشته باشند.

وی ادامه داد: خیرین لار تاکنون در بخش های مختلف که جنبه عام المنفعه داشته قدم های بزرگی برداشته اند که از جمله آنها می توان به ساخت مسجد، خانه های بهداشت، اماکن فرهنگی و ... اشاره کرد که در شهرها و روستاهای محروم صورت گرفته است.

جعفری که مدیر شرکت تولیدی آل اشپورت در خاورمیانه است ادامه داد: به عنوان یک «لاری» و کسی که سالهاست در فوتبال و ورزش فعالیت کرده ام این دغدغه را داشتم که به کمک خیرین نسبت به تاسیس و راه اندازی اماکن ورزشی در این شهر هم اقداماتی داشته باشیم. به همین خاطر ورزشگاه کوچکی را تاسیس و آماده بهره برداریم کردیم که شامل یک زمین چمن مصنوعی مطلوب با ظرفیت پذیرایی از ۳۰۰ تماشاگر است.

وی در توضیح بیشتر این طرح گفت: این زمین چمن مصنوعی با هزینه ای حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان آماده شده و با حضور چهره های بزرگ فوتبال و ورزش و مسئولان استانی روز سه شنبه رسما افتتاح خواهد شد.

جعفری در ادامه افزود: وظیفه داشتم از همه خیرین بخواهم کمک کنند تا سرانه ورزش لار بالا برود که خدا را شکر در این مدت تلاش های زیادی صورت گرفته است تا در روستاها و شهرهای محروم امکانات ورزشی خوبی تاسیس شود.

وحید جعفری در پایان گفت: امیدوارم حضور چهره های مطرح ورزش و فوتبال در لار بتواند زمینه ایجاد وحدت و دوستی بیشتر را فراهم کند و در هفته وحدت زمینه توسعه و گسترش فضاهای ورزشی این شهر فراهم شود.