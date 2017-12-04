به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، فرهاد رهبر در جلسه شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در دوران هشت سال دفاع مقدس حدود ۲۰۰ هزار شهید در مقابل آمریکا، اروپا و دیگر کشورها که تمام قد پشت عراق ایستاده بودند، مقابله کردند.

وی افزود: مهمتر از آن امروز شاهد آن هستیم که شهدای مدافع حرم در مقابل که ایستاده‌اند. به راستی داعش را چه کسی حمایت می‌کند و دست‌ پروده کدام قدرت است؟ کسی تردید دارد که آمریکا پشت سر داعش است؟

رئیس دانشگاه آزاد با بیان اینکه امروز ایران اسلامی حدود دو هزار شهید مدافع دارد، اظهار داشت: تقریبا ۵ درصد شهدای مدافع حرم دانشجو بودند و از این تعداد ۶۰ شهید مدافع حرم متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی است.

رهبر خاطرنشان کرد: این به معنای آن است که ما در این سالها ۱۶ آذرهای متعددی را پشت سر گذاشتیم و شهدای دانشجویی که در مقابل استکبار و آمریکا ایستادند کمتر به آنان توجه شده است.

وی گفت: سه شهید دانشجو در سال ۱۳۳۲ مقابل آمریکا و زمانی که نیکسون نماینده آمریکا به ایران آمده بود، ایستادند و امروز شهدای مدافع حرم در مقابل داعش که مانند نیکسون نماینده آمریکا است، می ایستند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه آیا جا ندارد روزی مانند ۱۶ آذر یا هفته‌ای به نام دانشجویان مدافع حرم تعلق گیرد و از زحمات آنها مانند شهدای ۱۶ آذر قدردانی شود؟ افزود: آیا از روحیه استکبارستیزی که امروز در بین دانشجویان به‌ وجود آمده، نباید قدردانی کنیم؟ قطعا باید قدردانی شود، وظیفه بنده است، من قصور کردم و قاعدتا باید زحمات این دانشجویان و خونی که ریخته شده را قدر بدانیم.

رهبر تاکید کرد: دانشجویان دانشگاه تهران سال ۳۲ در داخل دانشگاه تهران با نماینده آمریکا مقابله کردند و امروز نماینده آمریکا، داعش است و مدافعان حرم هزاران کیلومتر دورتر از مرزها با آنها مقابله می کنند، بر اثر همین رشادت ها است که امروز دشمن را نمی بینیم، در صورتی که آن زمان دشمن کنار گوشمان بود.

وی خاطرنشان کرد: این دانشجویان بودند که با روحیه استکبارستیزی خود، مردم را نسبت به خصم و شیطان بزرگ آگاه کرده و این آگاهی امروز در خون دانشجویان تسری پیدا کرده است.

رشته ها در دانشگاه آزاد باید چند وجهی شود

رئیس دانشگاه آزاد با بیان اینکه در تحصیلات تکمیلی باید به سمت ایجاد رشته های بین رشته ای برویم، گفت: این دانشگاه به دنبال گسترش رشته ها در واحدها است، اما تاکنون به صورت سنتی رشته هایی داشتیم و واحدها به دنبال برگزاری این رشته ها بودند، اما باتوجه به اینکه نیاز امروز کشور متفاوت و مشکلات چند وجهی شده، باید آموزش ها نیز چند وجهی شود.

رهبر ادامه داد: اگر بتوانیم رشته های بین رشته ای را گسترش دهیم، در جذب دانشجو موفق خواهیم بود و می توانیم حرف اول و آخر را بزنیم.

وی تاکید کرد: دانشگاه هاروارد دارای ۴۰ میلیارد تومان بودجه است که این بودجه معادل بودجه سالانه کشور ما است در صورتی که تعداد دانشجویان آنها در حد و اندازه ما نیست، اما استادان هاروارد توانسته اند با صنعت ارتباط برقرار کنند و درآمدزایی داشته باشند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی افزود: در این دانشگاه ها اگر هر استاد نتواند طی ۳ یا ۴ سال گرانت پژوهشی از صنعت دریافت کند عذر او را می خواهند و اگر ما می خواهیم دانشگاه حل مسئله محور باشیم باید پل ارتباطی با صنعت ایجاد کنیم.

رهبر اظهار داشت: متاسفانه اکنون وضعیت به گونه ای است که یک استاد به خودش زحمت نمی دهد که به شهرک های صنعتی و مراکز تولیدی برود و گرانت پژوهشی جذب کند چرا که استاد ما خیالش راحت است که دانشجو پشت در ایستاده است.

وی عنوان کرد: در صورتی که در کشورهای دیگر یک محقق دانشگاهی با پشتوانه دانشگاه گرانت پژوهشی می گیرد و نیاز صنعت را برطرف می کند. استادان ما نیز باید گرانت بیاورند اما باید ببینیم که اساتید تا چه حد خودشان را با این موضوع وفق داده اند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: یکی از واحدهای دانشگاه ۱۵ سال است که ساختمانی ساخته، اما هنوز درب آن را هم باز نکرده، با این حال بازهم می خواهد ساختمان بسازد چراکه می گویند پول آن را سازمان مرکزی می دهد.

رهبر خاطرنشان کرد: این در حالی است که سرانه کل کشور ۱۲ مترمربع است اما در دانشگاه آزاد این سرانه ۱۲.۷ مترمربع است و تعداد دانشجویان ما نیز در حال کاهش است.

وی اظهار داشت: دانشگاه آزاد اسلامی با اینکه خصوصی است اما دولتی تر از مراکز دولتی کار می کند و کارآمدی آن همچون مراکز خصوصی نیست.

رئیس دانشگاه آزاد تاکید کرد: اینکه در گذشته چه رویه ای وجود داشته را کار نداریم، گذشتگان زحمت کشیده اند و دانشگاه را به اینجا رسانده اند و روند کنونی که با آن مواجه هستیم، به دلیل کاهش جمعیت دانشجویی است، به طوری که بسیاری از دانشگاه های دولتی امسال سه بار تکمیل ظرفیت اعلام کرده اند. با این وصف که این دانشگاه ها به صورت رایگان دانشجو می پذیرند، چگونه می توانیم با دریافت شهریه، دانشجو جذب کنیم؟

صرفه جویی در دستور کار تمام واحدهای دانشگاه قرار گیرد

رهبر با تاکید بر اینکه صرفه جویی در هزینه ها و تلاش برای کسب درآمد غیر شهریه ای با بکارگیری اعضای هیات علمی باید در دستورکار همه واحدها قرار گیرد، گفت: برنامه ریزی برای حل مشکلات دانشگاه با تلاش جهادی برطرف خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه موضوع فرهنگ در دانشگاه آزاد اسلامی باید مورد توجه جدی قرار گیرد، گفت: تفکر و فرهنگ اسلامی، ایمان، اخلاق و همدلی باید در میان استادان، دانشجویان و کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی موج بزند و این موضوعی است که از کلاس درس شروع می شود و استادان الگوی دانشجویان هستند.

رئیس دانشگاه آزاد افزود: موضوع فرهنگ، ساختاری نیست بلکه نیاز به برنامه ریزی دارد. یک کارمند نمی تواند در دانشگاه موج فرهنگی ایجاد کند، بلکه استادان، پیام آوران و سفیران فرهنگی در دانشگاه هستند و اخلاق و پژوهش در مرحله اول آموزش قرار دارد که متاسفانه در این دانشگاه کمتر به آن توجه شده است.

رهبر تاکید کرد: هر عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی یک معاون فرهنگی است و اگر به این نقطه رسیدیم، می توانیم ادعا کنیم که اسلامی هستیم.