تهیه و تدوین بیانیه ماموریت برای کادر تربیتی مدارس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، مهدی فیض شب گذشته در نشست آموزشی-تخصصی روسای ادارات امور تربیتی آموزش و پرورش سراسرکشورگفت: پرچم امور تربیتی توسط شهیدان رجایی و باهنر بر افزاشته شده است، لذا اهتمام و رسالت مسئولین و دست اندرکاران امور تربیتی استمرار این مسیر و بر افراشته نگه داشتن این پرچم است.

وی خدمت در عرصه تعلیم و تربیت و به ویژه حوزه پرورشی و امور تربیتی را توفیق الهی دانست و اظهار داشت: اگر در طول عمر و دوران خدمت موفق به هدایت انسانی باشیم همین توفیق ذخیره ای برای آخرتمان خواهد بود.

فیض در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات این حوزه در طول یک سال گذشته پرداخت و انجام مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی، توجه به منابع انسانی، شفاف سازی ماموریت ها در حوزه معاونت، تنظیم بیانیه ماموریت، تنظیم ماموریت برای سازمان دانش آموزی و جلوگیری از موازی کاری و تقسیم کار برای تشکل‌های دانش آموزی را از تغییرات پیش بینی شده در معاونت پرورشی و فرهنگی عنوان کرد.

وی افزود: در مجموعه آموزش و پرورش تشکل‌ها به صورت قانونی تعریف شده، اما برای فعالیت آنها حد و مرزی پیش بینی نشده است.

معاون پرورشی و فرهنگی هم چنین از تهیه و تنظیم بیانیه ماموریت برای کادر تربیتی مدرسه خبرداد و اظهار داشت: این اقدام در فرآیند تصویب قرار دارد.

وی به تعریف مدرسه آرمانی پرداخت و گفت: مدرسه آرمانی مدرسه‌ای است که در آن اهداف مندرج در سند تحول بنیادین محقق شده و فارغ التحصیلان آن باید جامع الاطراف بوده و تربیت متوازن داشته باشند.

فیض به ویژگی‌های مدرسه مطلوب و ایده آل نیز اشاره کرد و مدرسه عبادت و تدبر، مدرسه تفکر و حقیقت جویی، مدرسه تعهد و شریعت، مدرسه خلاقیت و نوآوری، مدرسه دانش و فناوری، مدرسه مهارت و اشتغال، مدرسه زندگی و خانواده، مدرسه اخلاق و بشر دوستی، مدرسه سیاست، انقلاب و تمدن، مدرسه هنر، مدرسه ایمنی و بهداشت، مدرسه ورزش و تندرستی، مدرسه طبیعت و مدرسه رسانه و فضای مجازی را از مهم ترین ویژگی مدرسه مطلوب بر شمرد .

وی با تاکید براینکه مدرسه مطلوب مدرسه‌ای است که باید دارای این خصوصیات باشد به تبیین ویژگی‌های فارع التحصیلان این مدرسه پرداخت و تصریح کرد: برای پیگیری این ویژگی‌ها در مدرسه، متولیان امر تعیین و سازمان ها و تشکل های دانش آموزی از جمله اتحادیه انجمن های اسلامی، سازمان دانش آموزی، سازمان جوانان و هلال احمر و بسیج دانش آموزی متولی اجرای برنامه های پیش بینی شده هستند.

فیض گفت: برای اجرای این برنامه ها در صورت عدم حضور تشکل های مذکور، تشکل جایگزین پیش بینی شده است و در صورت عدم حضور تشکل اصلی و جایگزین، کار به عهده شورای دانش آموزی خواهد بود.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به وظایف مدیر، معاون و مربی پرورشی، جریان کلی تربیت جامع دانش آموزان در فرایند تربیت رسمی عمومی را در وهله اول بر عهده مدیران، معاونین و مربیان پرورشی مدارس دانست.