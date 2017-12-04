به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «هرلد کُریا»، «کاتینا ادمز» (Katina Adams) سخنگوی وزارت خارجه آمریکا امروز در مصاحبه ای پیش شرط مذاکره این کشور با کره شمالی را اعلام کرد.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این مصاحبه اعلام کرد: توقف برنامه کره شمالی در جایگاه امروزی این کشور کافی نیست. این کشور ابتدا باید خلع سلاح هسته ای خود را آغاز کند تا بتوان با آن مذاکره کرد.

لازم به ذکر است، «ویتالی پاشین» (Vitaly Pashin) نماینده پارلمان روسیه که عضو هیأت بازدید کننده از کره شمالی بود دهم آذرماه سال جاری گفته بود پیونگ یانگ اعلام کرده است به شرط به رسمیت شناختن این کشور به عنوان قدرت هسته ای آماده آغاز مذاکرات با آمریکا است.

وی با اعلام این خبر اعلام کرده بود: پیونگ یانگ معتقد است به یک قدرت هسته ای تبدیل شده و لذا آماده مذاکره با ایالات متحده و حل همه مسائل از راه صلح آمیز است.

این در حالی است که کره شمالی پیشتر نیز در توضیح آزمایش اخیر موشک قدرتمند بالستیک خود گفته بود این کار به دلیل تهدید از جانب آمریکا انجام شده است.