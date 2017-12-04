وزارت کشور یمن خبر کشته شدن علی عبدالله صالح را تأیید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «المسیره»، وزارت کشور یمن خبر کشته شدن «علی عبدالله صالح» رئیس جمهور پیشین یمن و رئیس حزب کنگره مردمی این کشور را تأیید کرد.

در بیانیه وزارت کشور یمن آمده که بحرانی که گروه های مسلح در صنعا ایجاد کرده بودند به پایان رسیده است و سرکرده این افراد به همراه شماری از چهره های وابسته به او کشته اند.

وزارت کشور یمن تأکید کرد که بعد از اینکه همدستی «گروه های مسلح خائن» با نیروهای کشورهای متجاوز به یمن اثبات شد، مواضع نظامی آنها به کنترل نیروهای ارتش و انصار الله در آمده است.

دولت یمن تأکید کرده که گروه های مسلح وابسته به حزب صالح شهروندان یمنی را به قتل رسانده، در این کشور هرج و مرج ایجاد کرده و به صورت علنی با کشورهای متجاوز به یمن همکاری کرده بودند.

بر اساس این خبر این همکاری به تشدید حملات جنگنده های ائتلاف عربی به سرکردگی عربستان به یمن و تلاش برای اجرایی کردن طرح توطئه و جنگ داخلی در این کشور منجر شده بود.

وزارت کشور یمن اعلام کرد که خنثی سازی طرح توطئه در یمن به معنای مقابله با خطرناک ترین پروژه توطئه علیه یمن بوده که کشورهای متجاوز به یمن بر روی آن حساب باز کرده بودند تا یمن را به زانو در آورند.

این توطئه تلاش داشت تا یمن را به دوره ای تاریک تر از هر دوره دیگر و مرحله ای پر از داعشی گری و وحشی گری بکشاند.