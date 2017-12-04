به گزارش خبرگزاری مهر، انوشیروان محسنی بندپی ر در چهارمین اجلاس هماندیشی پیرامون اجرای بهینه تصویبنامه حقوق شهروندی در نظام اداری با بیان اینکه در طلاق آمارهای نگرانکنندهای وجود دارد، گفت: ۴۷ درصد طلاق در پنج سال نخست زندگی صورت میپذیرد که در شاخص اقتصادی برابری جنسیت بدترین شرایط را دارند؛ لذا بهزیستی نسبت به بیمه اجتماعی ۱۱۰ هزار زن سرپرست خانوار و خودکفایی اقتصادی در قالب تشکیل گروههای خودیار برای این قشر اقدام کرده است.
رئیس سازمان بهزیستی کشور با تاکید بر نگاه اجتماعمحور در ساماندهی امور، تصریح کرد: در بحث اعتیاد اقدامات پیشگیرانه را سرلوحه کار قرار دادیم و ضمن درمانهای تخصصی فرد معتاد اقدام به حمایتهای اجتماعی میکنیم؛ همچنین در پیشگیری از اعتیاد دادگاه درمانمدار را طراحی کردیم تا نگاه مجرمانه را از معتاد برداریم.
وی با اشاره به آمار ۱۵ هزار و ۹۰۰ نفری تلفات جانی در سال گذشته، اعلام کرد: ۵ برابر این معلولیت ناشی از حوادث است علاوه بر این در کشور بالغ بر ۳۰ هزار کودک معلول متولد میشوند که در ماده ۷۵ قانون برنامه ششم غربالگری ژنتیک ازدواج را اجباری کردیم.
بندپی با بیان اینکه در طلاق آمارهای نگرانکنندهای وجود دارد، گفت: ۴۷ درصد طلاق در پنج سال نخست زندگی صورت میپذیرد که در شاخص اقتصادی برابری جنسیت بدترین شرایط را دارند؛ لذا بهزیستی نسبت به بیمه اجتماعی ۱۱۰ هزار زن سرپرست خانوار و خودکفایی اقتصادی در قالب تشکیل گروههای خودیار برای این قشر اقدام کرده است.
وی با اشاره به ارسال لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در ۳۵ ماده، در پایان یادآور شد: این لایحه دستگاههای اجرایی و شهرداریها را مکلف کرده است تا نسبت به مناسبسازی و تردد آسان، ارائه خدمات توانبخشی، استخدام ۳ درصدی اقدام کنند تا این افراد نیز از حمایتهای حقوقی که حق شهروندی این عزیزان است، بهرهمند شوند.
رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسبسازی کشور نیز در این مراسم با بیان اینکه مناسبسازی و دسترسپذیری یکی از حقوق لاینفک شهروندی است، گفت: عدالت اجتماعی زمانی صورت میپذیرد که امکان استفاده برابر از امکانات برای همه آحاد جامعه برقرار باشد.
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