۳ مرکز ساماندهی معتادان در مازندران راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا یونسی رستمی عصر دوشنبه در حاشیه بازدید از مرکز ساماندهی متکدیان شهرستان آمل در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه در استان مازندران سه مرکز ساماندهی متکدیان داریم، افزود: در شهرستان های ساری، آمل و تنکابن مرکز نگهداری و ساماندهی داریم که این شهرستان ها، مرکز معین شهرهای همجوار خود هستند.

وی اظهار کرد: مرکز حیات نو و یا ساماندهی متکدیان با همت شهرداری، بهزیستی و با همکاری و هماهنگی فرمانداری آمل راه اندازی شد که این مهم مایه مسرت و خوشحالی است.

معاون سیاسی، امنیتی، اجتماعی استاندار مازندران با اشاره به اینکه متکدیان نیز مانند همه ما انسان و حق زندگی دارند، ادامه داد: وظیفه ما در مرکز نگهداری و ساماندهی رابطه خوب با آنها است و کسانیکه بد سرپرست هستند نباید ابزار دست دیگران شوند و باید به بهزیستی سپرده شوند.

یونسی رستمی با بیان اینکه کسانی را که مانند کودکان،زنان بد سرپرست پدیده شوم تکدی گری می کنند را دستگاه قضایی و نیروی انتظامی باید برخورد کند، افزود: از زحمات نیروی انتظامی در سراسر استان تشکر می کنم و کمیته امداد و بهزیستی جزء سازمانهای خدمات رسان می باشند و باید حضورشان جدی تر و پررنگ تر باشد.

وی با تاکید بر اینکه برای پیگیری امور مربوط به اتباع بیگانه و جابجایی آنها به اردوگاه و تمام ایاب و ذهاب را باید خودشان پرداخت کنند، ادامه داد: متکدیان خارجی به غیر قانونی و بدون مجوز در این استان حضور دارند و برای ترد حتما باید هزینه ایاب و ذهاب را خودشان پرداخت کنند.

یونسی با اشاره به اینکه ادارات بهزیستی، کمیته امداد و سازمان تبلیغات باید کارهاب فرهنگی انجام دهند، گفت: افرادی که موقتاً به مرکز حیات نو منتقل می شوند کارهای فرهنگی برایشان انجام دهند و یک بسته فرهنگی دراختیار این عزیزان قرار دهند.

وی افزود: در رابطه با جمع آوری کودکان خیابانی همت خوبی انجام شد معمولاً این کودکان بچه های طلاق هستند و از داشتن نعمت پدر و مادر محروم هستند و هیچگونه سرپرستی هم ندارند، به همین خاطر بهزیستی متولی این امر بوده تا آنها را ساماندهی کند.

یونسی ادامه داد: اداره بهزیستی و کمیته امداد هفته ای ۲ روز در مرکز جمع آوری متکدیان حضور یابند و نیازمندیهای این مرکز را مورد بررسی قرارداده و آنرا برطرف نمایند.

این مسئول گفت: اتباع خارجه افغانستان پس از جمع آوری در استان مازندران به مرکز نگهداری در استان گلستان تحویل داده می شوند و با هماهنگی دولت افغانستان زمینه ترد این مهم انجام خواهد شد و اتباع پاکستان پس از تحویل به مرکز نگهداری شهر ری به کشورشان باز خواهند گشت.

یونسی گفت: آمار طلاق که یک بلای خانمان سوز است که در سطح شهرستان کاهش آمل با کاهش مواجه بود که از همین جا از تلاش و زحمات کلیه دست اندرکاران و مسئولین ذیربط و خصوصاً در رأس آنها فرماندار شهرستان آمل تقدیر و تشکر می کنم.