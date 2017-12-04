کمترین سرفاصله قطارهای مترو ۴ دقیقه و بیشترین ۱۰ دقیقه است

به گزارش خبرگزاری مهر، فرنوش نوبخت گفت: تغییر سرفاصله قطارهای مترو در ۵۰ روزی که بنده به عنوان مدیرعامل در این مجموعه مشغول به خدمت رسانی به شهروندان هستم یکی از اولویت های کار ما بوده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر سرفاصله نیمه شمالی خط ۳ مترو از ۱۸ دقیقه به حدود ۱۰ دقیقه کاهش پیدا کرده است. این اقدام باعث شد تا هدوی دو قسمت شمالی و جنوبی این خط یکسان سازی شد. این در حالی بود که در گذشته مسافران مجبور بودند مدت زمان بیشتری برای ورود قطارهای نیمه شمالی خط در ایستگاه ها منتظر بمانند که این مساله در ساعات پیک سفر مشکلاتی را ایجاد کرده بود.

به گفته مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران؛ یکی از مشکلاتی که در خط ۳ مترو با آن روبه رو هستیم نبود پایانه قطارهای مترو است که همین مساله باعث شده تا در این خط با محدودیت فضا روبه رو شویم اما در تلاش هستیم تا انتهای سال بتوانیم سرفاصله خط ۳ مترو را کمتر از ۱۰ دقیقه کنیم.

وی با اشاره به کاهش سرفاصله قطارهای مترو در خط ۴ نیز بیان کرد: کاهش سرفاصله قطارهای مترو خط ۴ از ۶ دقیقه به ۴ دقیقه نیز یکی دیگر از برنامه هایی است که در ۲ ماه اخیر انجام شده است.

نوبخت یادآور شد: خط ۴ یکی از خطوط پر مسافر شهر تهران است که در ساعات اوج سفر با انبوهی از مسافران در ایستگاه ها روبه رو بودیم به همین دلیل با کاهش سرفاصله قطارهای مترو توانستیم ترافیک سفر را در ایستگاه های این خط مدیریت کنیم.

به گفته وی؛ با توجه به شرایط موجود تا انتهای سال در نظر داریم تا به جای کاهش بیشتر سرفاصله قطارهای مترو حرکت قطارها را با افزایش ناوگان بیشتر کنیم.

مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران تاکید کرد: طبق برنامه ریزی های انجام شده سرفاصله قطارهای مترو در خط یک و ۲ مترو نیز به ۴.۵ دقیقه کاهش پیدا کرده است. این در حالی است که با توجه به طولانی بودن خط یک و ۲ مترو و استقبال زیاد مسافران، در آینده سرفاصله قطارهای مترو باید کمتر از این میزان باشد.

وی با بیان اینکه سرفاصله قطارهای مترو براساس استانداردهای جهانی ۲.۵ دقیقه است، گفت: تعیین سرفاصله قطارهای مترو معیارهای زیادی دارد که به مسائلی همچون تعداد ناوگان، استقبال مسافران و منابع موجود ارتباط دارد. در حال حاضر کمترین سرفاصله قطارهای مترو تهران مربوط به خط ۴ است و در حال برنامه ریزی هستیم تا با رفع مشکلات این خط مانند تکمیل پارکینگ قطارهای مترو، سرفاصله این خط را کمتر کنیم.