به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی آزادی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران، به کشفیات مواد مخدر در استان زنجان اشاره کرد و افزود: طی هشت ماهه سال جاری میزان کشفیات مواد مخدر در استان ۵۱ درصد افزایش‌یافته است.

وی بابیان اینکه بیشتر مواد مخدر کشف‌شده از قاچاقچیان طی سال جاری مربوط به مواد مخدر سنتی است، ادامه داد: مبارزه با پدیده شوم مواد مخدر نیازمند عزم ملی است و در راستای جلوگیری از این معضل مهم برنامه‌های پیشگیری در دستور کار قرار گیرد.

فرمانده انتظامی استان زنجان گفت: طبق آمارها بیشتر جرائم در بخش سرقت‌ها را معتادین متهاجر به خود اختصاص می‌دهند.

آزادی به افزایش ۲۴ درصدی قاچاق کالا در استان زنجان طی هشت ماهه سال جاری اشاره کرد و گفت: پلیس به جد با قاچاق کالا مبارزه می‌کند.

وی افزود: زنجان جزو سه استان امن کشور است و جرائم سازمان‌یافته در این استان وجود ندارد.

فرمانده انتظامی استان زنجان تصریح کرد: ایجاد آرامش و امنیت در جامعه از اهداف مهم پلیس است و امروز ناجا با اقتدار تر از دیروز بر ارتقای امنیت اخلاقی و اجتماعی توجه دارد و خوشبختانه پلیس استان زنجان اعتماد مردم را به خوبی جلب کرده است.

آزادی ابراز کرد: مقابله و مبارزه با اراذل‌واوباش، قاچاقچیان مواد مخدر و جمع‌آوری معتادان و پاک‌سازی مناطق آسیب پذیر از برنامه‌های مهم نیروی انتظامی استان زنجان است.