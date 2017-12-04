تفکیک زباله از مبداء در مازندران جدی پیگیری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی نبیان عصر دوشنبه در جلسه کارگروه پسماند شهرستان آمل که در فرمانداری آمل برگزار شد اظهار داشت: تفکیک زباله از مبدا از اولویت های مهم است که شهرستانهای مختلفی از استان در حال انجام این مهم هستند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران با بیان اینکه اگر بتوان سطح تفکیک زباله از مبدا را گسترده کرد تا در میان مردم یک فرهنگ شود، ادامه داد: تفکیک زباله از مبدا به شهرستان، روستا وحفظ محیط زیست کمک می کند.

نبیان با اشاره به اینکه در موضوع پسماند فرهنگ سازی باعث کاهش آلودگی زیست محیطی می شود افزود: بایستی در آموزش و پرورش معلمین به دانش آموزان بیاموزند تا دانش آموزان این فرهنگ را به منازلشان برده و به خانواده ها بیاموزند که تفکیک زباله از مبدأ به مقصد موجب آسایش و آرامش خانواده ها می شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری از همت ایجاد شده بین مدیران آمل گفت : یک همت بسیار خوبی در بین مجموعه ایجاد شده و همه مدیران دست به دست هم دادند تا مشکل زباله آمل حل شود و ما وظیفه داریم اتفاقی را رقم بزنیم و آرامش را بین مردم ایجاد کنیم.

وی ادامه داد: مردم باید احساس امنیت کنند زیرا خروجی پساب دغدغه مردم است تا به حداقل برسد و کاهش حجم زباله را باید الگوی خود و دیگران قرار بدهیم.

نبیان با اشاره به اینکه با کمک هم بتوانیم فرهنگ سازی و در تفکیک زباله تلاش کنیم، افزود: در حوزه عمرانی، خدمات رسانی از همه مردم استان مازندران وشهرستان آمل تقاضا داریم در بحث تفکیک زباله از مبدأ کنار ما باشند و کمک کنند تا یک اتفاق خوب بیافتد تا محیط زیستی زیباتر ـ زباله کمتر و یک اتفاق زیباتر رقم بخورد.