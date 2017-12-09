خطر استفاده از دوز بالای داروی «متیل دوپا» برای کلیه

به گزارش خبرنگار مهر، امروزه افزایش بیماریهای کلیوی در جوامع بشری یکی از نگرانیهای متخصصان اورولوژی محسوب میشود. سبک زندگی امروزی باعث افزایش فشار خون میشود که کلید بسیاری از مشکلات سلامتی انسان عصر حاضر است.
به علاوه مصرف داروهای متعدد به صورت خودسرانه یا به دلیل ابتلا به بیماریهای گوناگون علت دیگر بیماریهای کلیوی به حساب میآید.
به منظور بررسی اثر یکی از داروهای کاهنده فشار خون به نام متیل دوپا بر تخریب کلیه، محققان در پژوهشگاه رویان، آزمایشی را طراحی کردند که طی آن، به مدت یک ماه دوزهای مختلف داروی متیل دوپا به حیوان مدل آزمایشگاهی خورانده شد.
سپس کلیه حیوانات مذکور خارج شده و با روشهای بافت شناسی مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج این پژوهش که در فصلنامه علمی-پژوهشی بیولوژی کاربردی به چاپ رسیده است، نشان داد: مصرف داروی متیل دوپا با دوز بالا باعث اختلال در عملکرد کلیه و آنزیمهای عملکردی آن میشود.
همچنین دوز بالای این دارو به بافت کلیه صدمه وارد میکند. نتایج این پژوهش نشان میدهد برای تجویز داروی متیل دوپا با دوز بالا به بیماران باید دقت بیشتری صورت گیرد.
دکتر مهدی احمدیفر، سید مهدی کلانتر، ناصر کلهر و همکارانشان در پژوهشگاه رویان این پروژه را به نتیجه رساندند.
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