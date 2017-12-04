۸۰ متکدی در آمل ساماندهی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سید جعفر رسولی عصر دوشنبه در حاشیه بازدید مرکز ساماندهی متکدیان شهرستان آمل در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه مرکز ساماندهی متکدیان شهرستان آمل از ۴۰ روز قبل راه اندازی شد، افزود: در مدت فعالیت این مرکز در شهرستان آمل ۸۰ متکدی جمع آوری شدند که از این تعداد ۷ کودک، ۵۰ خانم و ۲۳ مرد جمع آوری شدند.

فرماندار ویژه آمل با بیان اینکه با شروع به کار مرکز جمع آوری متکدیان حیات نو در آمل بخش عمده ای از مشکلات در سطح شهرستان حل شد، ادامه داد: در حال حاضر متکدیان شهرآمل را برای تکدی گری نا امن می دانند و به محلات و روستاها پناه آوردند تا به درب منازل مردم مراجعه کنند و احساسات آنها را جریحه دار می کنند تا مردم به آنها کمک کنند.

رسولی با اشاره به اینکه باید با همکاری و هماهنگی کار را به جلو ببریم و مرکزی که الان راه اندازی شد به صورت جدی شکل گرفت، گفت: دستگاهها باید شبانه روز کار کنند و خدمات رسانی نمایند.

وی با بیان اینکه خدمات رسانی به متکدیان جمع آوری شده در مرکز بصورت شبانه روزی است و باید مایحتاج اولیه جهت نگهداری آنان به مدت ۷۲ ساعت باید فراهم شود، افزود: بیشتر متکدیان شهرستان باتوجه به شروع به کار مرکز حیات نو مشاهده نمودند حضورشان در سطح شهر سخت است به مکانها و محلات پناه آورند که این موضوع نیز توسط بخشداران و دهیاران باید به فرمانداری و مراکز مرتبط گزارش شود تا آنها در اسرع وقت ورود پیدا کرده و نسبت به جمع آوری آنان اقدام کنند.