«حسین صادقلو» از لیست کاندیدای شهرداری گرگان کنار کشید

حسین ربیعی در گفتگو با مهر اظهار کرد: در جلسه غیرعلنی شورای شهر گرگان بررسی در خواست های کتبی کاندیدای شهرداری گرگان مورد بررسی قرار گرفت.

وی اضافه کرد: هشت نفر اعلام آمادگی کرده بودند که تا امروز «حسین صادقلو» و «ملکی» برنامه های خود را به شورا ارائه نکردند.

ربیعی با بیان این که عدم ارائه برنامه به معنای انصراف است، تصریح کرد: از ۶ کاندیدای دیگر دو نفر در نوبت قبلی انتخاب شهردار به صحن شورا آمده و برنامه های خود را اعلام کرده بودند و چهار نفر باقیمانده در جلسه علنی فردا (۱۴ آذر) در صحن به بیان برنامه های خود می پردازند.

وی در پایان گفت: با بررسی برنامه ها امیدواریم روز شنبه هفته آینده شهردار گرگان انتخاب شود.