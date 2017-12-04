  1. استانها
  2. گلستان
۱۳ آذر ۱۳۹۶، ۱۶:۴۲

سخنگوی شورای اسلامی گرگان:

«حسین صادقلو» از لیست کاندیدای شهرداری گرگان کنار کشید

«حسین صادقلو» از لیست کاندیدای شهرداری گرگان کنار کشید

گرگان- سخنگوی شورای اسلامی شهر گرگان گفت: «حسین صادقلو» با ارائه ندادن درخواست کتبی و برنامه های خود به شورای شهر انصراف خود را از شهرداری گرگان اعلام کرد.

حسین ربیعی در گفتگو با مهر اظهار کرد: در جلسه غیرعلنی شورای شهر گرگان بررسی در خواست های کتبی کاندیدای شهرداری گرگان مورد بررسی قرار گرفت.

وی اضافه کرد: هشت نفر اعلام آمادگی کرده بودند که تا امروز «حسین صادقلو» و «ملکی» برنامه های خود را به شورا ارائه نکردند.

ربیعی با بیان این که عدم ارائه برنامه به معنای انصراف است، تصریح کرد: از ۶ کاندیدای دیگر دو نفر در نوبت قبلی انتخاب شهردار به صحن شورا آمده و برنامه های خود را اعلام کرده بودند و چهار نفر باقیمانده در جلسه علنی فردا (۱۴ آذر) در صحن به بیان برنامه های خود می پردازند.

وی در پایان گفت: با بررسی برنامه ها امیدواریم روز شنبه هفته آینده شهردار گرگان انتخاب شود.

کد مطلب 4163174

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها