به گزارش خبرنگار مهر، سید خالق سجادی، عصر دوشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان و در بین مدیران با انتقاد از پخت نامناسب و نامرغوب نان افزود: در روزهای اخیر شاهد پخت نان‌های بی‌کیفیت بودیم که باید با فوریت علت بررسی شود.

وی اظهار داشت: خبازان باید آرد مورد نیاز خود را از کارخانجات مورد تایید غله استان تهیه کنند و نانی با کیفیت بالا تحویل مردم دهند.

فرماندار بهشهر با اعلام اینکه آب و نان از نیازهای مهم مردم است که نباید خللی در ارائه و کیفیت آن ایجاد شود، گفت: تلاش برای ارائه خدمات مناسب به مردم و تکریم ارباب رجوع باید در دستور کار همیشگی ما باشد.

سجادی همچنین مشکل سوخت در روستاهای فاقد گاز را یکی از مشکلات این روستاها در زمستان عنوان کرد و یادآور شد: دهیاران و شوراها از هم اکنون برای تهیه سوخت سه ماه زمستان تلاش کنند و طوری نشود که سرما بیاید و سوخت نباشد.

وی گفت: حل مشکل زباله و تفکیک آن از دستورات موکد رئیس جمهوری و استاندار است و باید تلاش برای آموزش در این امر با قوت بیشتری دنبال شود.

فرماندار بهشهر افزود: شهرداری و آموزش و پرورش برای نهادینه کردن تفکیک زباله با ارائه آموزش به دانش‌آموزان تلاش کنند.