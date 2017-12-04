به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد شاعری عصر دوشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان بهشهر گفت: شرق مازندران از ظرفیت مناسبی در بخش گردشگری برخوردار است و باید از این پتانسیل به‌نحو احسن استفاده شود.

وی اظهار داشت: فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم برای گردشگری و نبود مجتمع‌های خدمات بین‌راهی به مسافران از مشکلاتی است که باید چاره‌اندیشی شود.

شاعری با بیان اینکه باید بخش خصوصی وارد کار شود، گفت: اگر محیط‌زیست و منابع‌طبیعی مخالف این مسائل هستند باید این مشکلات بررسی شود تا زیرساخت‌های توسعه گردشگری هموار شود.

وی ادامه داد: اکنون زمان عمل و کار است و باید با خارج شدن از حوزه فکر، به‌طور عملی برای برون‌رفت از مشکلات چاره‌اندیشی کنیم.

نماینده مردم شرق مازندران در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تصویب وام‌های ۶ درصدی با بازپرداخت ۷ ساله توسط مجلس در حوزه اشتغال‌زایی، یادآور شد: این وام‌ها به‌زودی برای ایجاد اشتغال در اراضی شیبدار، گیاهان دارویی، گردشگری و... واگذار می‌شود.

شاعری گفت: سهم مازندران از این وام‌ها حدود ۴۰۰ میلیارد تومان است که با برنامه‌ریزی درست می‌توان به شکوفایی مناسب رسید.

وی با بیان اینکه رفع بیکاری نیازمند عزم عمومی است، بر تلاش همه افراد جامعه برای رفع مشکلات تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه این جلسه، حجت‌الاسلام سید عربعلی جباری، امام جمعه بهشهر، با تأکید بر ایمان اظهار داشت: رمز موفقیت ما در همه امور ایمان به خداست.

حجت‌الاسلام جباری گفت: منابع انسانی از ارکان مهم هر حکومتی است که باید برای این سرمایه‌ها تلاش کرد تا انقلاب و حکومتی مورد قبول داشته باشیم.