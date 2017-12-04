به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «ویچسلاو وولدین» رئیس دومای روسیه پس از دیدار با «علی لاریجانی» رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت که در نیمه اول سال ۲۰۱۸ میلادی به تهران سفر خواهد کرد.

وولدین گفت: رئیس مجلس ایران پیشنهاد کرده است که یک توافق خاص را امضا کنند. ما از این موضوع حمایت می کنیم و در چارچوب جلسه مشترک کمیته های بین المللی، در آینده این سند به کار گرفته شود تا بتوان همکاری های بعدی را با آن پیش برد.

وی افزود که این کار مبنای خوبی برای جلسات آتی در نیمه اول سال آینده در تهران خواهد بود. نمایندگان مجلس قصد دارند جلسه کمیسیون دوجانبه میان پارلمانی را که هفته گذشته مورد توافق قرار گرفته بود را تشکیل دهند.

رئیس دوما همچنین گفت که روسیه و ایران نیاز به ایجاد روابط اقتصادی بیشتری دارند و در روابط میان پارلمانی مهم است که همه چیز بر اساس یک بنیان مستحکم صورت گیرد.