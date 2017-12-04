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۱۳ آذر ۱۳۹۶، ۱۷:۲۹

در المپیاد منطقه‌ای تکواندو؛

تیم تکواندو دانشگاه رازی کرمانشاه بر سکوی قهرمانی ایستاد

تیم تکواندو دانشگاه رازی کرمانشاه بر سکوی قهرمانی ایستاد

کرمانشاه- تیم تکواندو دانشگاه رازی کرمانشاه قهرمان مسابقات المپیاد منطقه‌ای تکواندو شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم تکواندو دانشگاه رازی کرمانشاه در مسابقات منطقه ای کسب سهمیه حضور در المپیاد دانشجویان به عنوان قهرمانی رسید.

تیم دانشگاه رازی کرمانشاه با کسب ۶ مدال طلا با اقتدار موفق به کسب عنوان قهرمانی این دوره از مسابقات گردید.

طاهره اکبری، پریا امیریان، فاطمه مظاهری، سمیه عباسی، سحر مرادی و  شیما شریفی موفق به کسب نشان طلا شدند و ۲  مدال نقره نیز به سمیرا نظری و زهرا رحیم پور رسید.

در این مسابقات فرزانه تابناک پور به عنوان بهترین سرمربی و طاهره اکبری به عنوان فنی ترین بازیکن انتخاب از سوی کمیته برگزاری معرفی شدند.

کد مطلب 4163228

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