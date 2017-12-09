تولید عایق های صوت آبگریز با فناوری نانو/مناسب برای سینما و منازل

زهرا مزروعی دکتری مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان و مجری طرح «عایق های صوت آبگریز» در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: درصد افرادی که در محیط های پرسر و صدا کار می کنند به سمت کم شنوایی پیش می روند.

وی افزود: تماس مداوم با صداهای آزاردهنده سبب رفتارهای ضد اجتماعی، عصبانیت، اضطراب، بی خوابی، بیماری های قبلی و مغزی و فشار خون می‌شود. به هنگام خواب نیز صداها روی بدن اثرگذار هستند و در این بین کودکان که زمان بیشتری را در خواب سپری می کنند بیشتر تحت تاثیر قرار می گیرند.

مزروعی خاطر نشان کرد: یک تست آماری نشان داد که ۱۰ درصد مردم آمریکا پدیده زنگ زدن درِ گوش را تجربه کرده اند که یکی از عوامل این پدیده، صداهای بلند اطراف است و در ۹۰ درصد مواقع منجر به ناشنوایی می‌شود. به دلیل افزایش جمعیت و توسعه صنایع، مردم در محیط های پرسر و صدا زندگی و کار می کنند بی آنکه متوجه باشند اثر فراوانی بر سلامتی آنها دارد.

به گفته مجری طرح ، به دلیل اینکه ساختمان ها، کوچکتر و سبک تر می شوند؛ وسیله نقلیه زمینی و هوایی افزایش می یابد؛ ماشین آلات صنعتی صنایع بیشتر می‌شود؛ پخش کننده های صدا بلندتر می شوند، عایق های صوتی روز به روز جذاب تر شده و به سمتی پیش می رود که جایگاه ویژه ای را در بین عایق ها کسب کنند.

وی با بیان اینکه درخواست ها برای جاذب های صوتی جدید با کیفیت در حال افزایش هستند، عنوان کرد: جاذب های مرسوم برای ایجاد کیفیت بسیار بالای صوت باید ضخامت بسیار بالایی داشته باشند که این امر کاربرد آنها را محدود می کند.

مزروعی با بیان اینکه در همین راستا در صدد برآمدیم تا عایق های صوتی نازک و سبک را با فناوری نانو به تولید برسانیم، بیان داشت: علاوه بر نازکی و انعطاف پذیری، عایق صوتی تولید شده آب گریز نیز هست که به راحتی می تواند رول شده، انتقال یابد و بر روی سطح نصب شود.

وی با بیان اینکه بنابراین در فضاهای محدود مورد استفاده قرار می گیرد، گفت: این محصول به صورت نیمه صنعتی تا ۳۰۰ متر به صورت مداوم تولید شده است و ضخامت آن حداقل از ۲ میلی متر شروع و با توجه به کاربرد مورد نظر در میزان عایق بندی صوت و فضای کاربردی می تواند به میزان دلخواه افزایش یابد.

مجری طرح گفت: این محصول به صورت مکانیکی و با استفاده از چسب روی سطح مورد نظر چسبانده می‌شود. در حال حاضر پشم سنگ و پشم شیشه و همچنین فوم های پلیمری مهمترین رقبای این محصول هستند ولی به دلیل نازک بودن و وزن کم این محصول و کاربرد فناوری نانو در آن از پرطرفدارترین عایق ها محسوب می‌شود.

مزروعی تاکید کرد: میزان جذب صوت این محصول در فرکانس های ۳ هزار تا ۵ هزار هرتز که بیشتر صداهای اطراف ما را پوشش می دهد، به ۸۰ درصد رسیده که در مقایسه با جاذب های مرسوم حائز اهمیت است.

وی با بیان اینکه این محصول دارای تاییدیه نانو مقیاس از ستاد توسعه فناوری نانو است، گفت: پوشاندن فضای داخلی یک اتاقک، ساختمان های مسکونی، اداری و تفریحی، صنعت حمل و نقل مانند خودرو، بالگرد، قطار، هواپیما، استودیو، سینما و سالن های همایش، ماشین آلات صنعتی و تجهیزات پرسر و صدای آزمایشگاهی از جمله کاربردهای این عایق ها به شمار می رود.