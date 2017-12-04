امضای تفاهم نامه مهارت افزایی در مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور ایجاد و گسترش همفکری و همکاری‌های علمی، آموزشی و پژوهشی تفاهم نامه مهم مهارت افزایی بین محمد اسلامی استاندار مازندران و دکتر محمد حسین امید رئیس دانشگاه جامع کاربردی کشور امضا شد.

تهیه و اجرای طرح نیاز سنجی آموزشی، شغلی و مهارتی و شناسایی نیازهای آموزشی بخش‌های مختلف دولتی و غیر دولتی استان با حمایت و همکاری استانداری ،تلاش در جهت برآورد نیازهای مهارتی نیروی کار استان با اجرای دوره‌های آموزشی مقطع دار و تک پودمان مورد نیاز استان، شناسایی موانع و مشکلات اجرای دوره‌های مهارتی علمی کاربردی در استان و همچنین ارائه پیشنهادها و راهکارهای توسعه و گسترش آموزش‌های مهارتی علمی کاربردی به استانداری از جمله اهداف مهم این تفاهم نامه است.

همچنین بر اساس مفاد این تفاهم نامه تدوین و تصویب دوره‌های آموزشی تک پودمان و مقطع دار مورد نیاز استان، بررسی و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرایی در جهت بهبود فضای کسب و کار در استان و ترویج و توسعه فرهنگ کار و کارآفرینی ، بهره گیری از تواناییهای استانداری و سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرای بخش دولتی و غیر دولتی جهت اجرای فعالیت‌های مشترک یا اختصاصی آموزشی و پژوهشی، بررسی اولویت‌های پژوهشی و تحقیقاتی پیشنهادی استانداری و اجرای آن‌ها در قالب قراردادهای منعقده با استانداری و دستگاه‌های اجرایی و تهیه ویژه نامه راهنمای مشاغل علمی کاربردی استان مازندران از جمله توافقات انجام شده در این تفاهم نامه مهم و راهبردی است.

این تفاهم نامه در ۳ نسخه و ۷ ماده به امضای طرفین رسیده و از تاریخ امضا معتبر است.