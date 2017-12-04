گفتگوی تلفنی پوتین با رئیس جمهور مصر در خصوص سوریه و لیبی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرویس خبری کرملین اعلام کرد که «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه با «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور مصر گفتگوی تلفنی داشته است.

پوتین در این تماس تلفنی بار دیگر به خاطر قربانی شدن تعداد زیادی از مصری ها به دلیل حادثه تروریستی در مسجدی در استان سینا، تسلیت گفت.

این دو رئیس جمهور در مورد مسائل مهم همکاری روسیه و مصر در زمینه های مختلف، از جمله در زمینه انرژی هسته ای، بحث و تبادل نظر کردند.

همچنین، هر دو طرف رضایت خود را از پیشرفت هایی که در از بین بردن تروریسم در سوریه به دست آمده است را ابراز کردند. آن ها در جریان این گفتگو، بر اهمیت تلاش ها برای تقویت گفتگوی سوری- سوری برای بهبود کامل اوضاع سوریه تاکید کردند.

پوتین والسیسی درخصوص وضعیت در لیبی و مسائل خاورمیانه نیز گفتگو کردند و در مورد ادامه ارتباطات در سطوح مختلف توافق کردند.