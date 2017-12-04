به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار ایوب سلیمانی با تبریک هفته وحدت و ولادت با سعادت نبی اکرم (ص) از تلاش و کوشش مجاهدانه و بی دریغ کارکنان انتظامی استان که منجر به کسب توفیقات خوبی طی یک سال گذشته شد، تقدیر و تشکر کرد.

وی افزود: آنچه که هستیم با آنچه که باید باشیم فاصله زیادی دارد و شأن مردم و جامعه اسلامی چیزی فراتر است و ما باید با مدیریت جهادی، تقوا، اخلاص ، توکل به خداوند و توسل به ائمه به آن دست یابیم. همه این ظرفیت ها به صورت بالقوه و بالفعل در نیروی انتظامی وجود دارد و باید با مدیریت هدفمند آن را تقویت کنیم.

سردار سلیمانی با اشاره به شرایط خاص کار پلیس در مقایسه با دیگر سازمان ها گفت: با اقداماتی که صورت گرفته در تلاش هستیم تا در بخش های مختلف معیشت، مسکن، ازدواج و... به نقطه مطلوب و مورد نظر برای کارکنان دست یابیم.

وی افزود: در حوزه پرداخت وام مسکن قراردادهایی با بانک های ملی، سپه و ملت بسته شده و به زودی هم اجرا و پرونده عطر گل یاس هم تا پایان سال بسته خواهد شد.

سردار سلیمانی افزود: با تلاش های انجام شده در طول ۱۰ سال گذشته علیرغم افزایش دوبرابر شدن تعداد خودروها و چند برابر شدن جاده ها و بزرگراه ها در کشور توانسته ایم آمار تلفات انسانی در حوادث رانندگی را از ۲۹ هزار نفر به ۱۵ هزار نفر کاهش دهیم.

این مقام ارشد انتظامی گفت: فکر جدید ، توسعه ناوگان و تجهیزات فنی می تواند ما را در رسیدن به اهداف برنامه ششم توسعه موفق کند.

معاون هماهنگ کننده ناجا در خاتمه بیان داشت: اگر خرد جمعی آحاد کارکنان با انگیزه در داخل نیرو جمع شود منجر به نتیجه خواهد شد که البته ساز و کار این اقدام در ستاد نیرو انجام و راهکارهای لازم در این رابطه اندیشیده شده و محتاج طرح هایی هستیم که بتواند ما را در تحقق رشد و بالندگی و توسعه و پاسخگویی به انتظارات کلی نظام به طور اعم و انتظارت مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به طور اخص، یاری کند.