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۱۳ آذر ۱۳۹۶، ۱۷:۳۷

معاون هماهنگ کننده ناجا خبر داد؛

کاهش آمار تلفات حوادث جاده‌ای کشور از ۲۹ به ۱۵ هزار مرگ در سال

کاهش آمار تلفات حوادث جاده‌ای کشور از ۲۹ به ۱۵ هزار مرگ در سال

معاون هماهنگ کننده ناجا گفت:در ۱۰ سال گذشته با وجود ۲ برابر شدن خودروها و چند برابر شدن جاده ها توانسته ایم آمار تلفات انسانی در حوادث رانندگی را از ۲۹ هزار به ۱۵ هزار مورد در سال کاهش دهیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار ایوب سلیمانی با تبریک هفته وحدت و ولادت با سعادت نبی اکرم (ص) از تلاش و کوشش مجاهدانه و بی دریغ کارکنان انتظامی استان که منجر به کسب توفیقات خوبی طی یک سال گذشته شد، تقدیر و تشکر کرد.

وی افزود: آنچه که هستیم با آنچه که باید باشیم فاصله زیادی دارد و شأن مردم و جامعه اسلامی چیزی فراتر است و ما باید با مدیریت جهادی، تقوا، اخلاص ، توکل به خداوند و توسل به ائمه به آن دست یابیم. همه این ظرفیت ها به صورت بالقوه و بالفعل در نیروی انتظامی وجود دارد و باید با مدیریت هدفمند آن را تقویت کنیم.

سردار سلیمانی با اشاره به شرایط خاص کار پلیس در مقایسه با دیگر سازمان ها گفت: با اقداماتی که صورت گرفته در تلاش هستیم تا در بخش های مختلف معیشت، مسکن، ازدواج و... به نقطه مطلوب و مورد نظر برای کارکنان دست یابیم.

وی افزود: در حوزه پرداخت وام مسکن قراردادهایی با بانک های ملی، سپه و ملت بسته شده و به زودی هم اجرا و پرونده عطر گل یاس هم تا پایان سال بسته خواهد شد.

سردار سلیمانی افزود: با تلاش های انجام شده در طول ۱۰ سال گذشته علیرغم افزایش دوبرابر شدن تعداد خودروها و چند برابر شدن جاده ها و بزرگراه ها در کشور توانسته ایم آمار تلفات انسانی در حوادث رانندگی را از ۲۹ هزار نفر به ۱۵ هزار نفر کاهش دهیم.

این مقام ارشد انتظامی گفت: فکر جدید ، توسعه ناوگان  و تجهیزات فنی می تواند ما را در رسیدن به اهداف برنامه ششم توسعه موفق کند.

معاون هماهنگ کننده ناجا در خاتمه بیان داشت: اگر خرد جمعی آحاد کارکنان با انگیزه در داخل نیرو جمع شود منجر به نتیجه خواهد شد که البته ساز و کار این اقدام در ستاد نیرو انجام و راهکارهای لازم در این رابطه اندیشیده شده و محتاج طرح هایی هستیم که بتواند ما را در تحقق رشد و بالندگی و توسعه و پاسخگویی به انتظارات کلی نظام به طور اعم و انتظارت مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به طور اخص، یاری کند.

کد مطلب 4163237

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