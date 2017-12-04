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۱۳ آذر ۱۳۹۶، ۱۷:۴۰

جانشین انتظامی بابلسر:

۴۱۲ میلیون ریال اسکناس جعلی در بابلسر کشف شد

۴۱۲ میلیون ریال اسکناس جعلی در بابلسر کشف شد

بابلسر - جانشین فرمانده انتظامی شهرستان بابلسر از کشف اسکناس های جعلی به مبلغ ۴۱۲ میلیون ریال از دوکلاهبردار حرفه ای خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسن هاشم پور اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی بر این که افرادی با استفاده از اسکناس های جعلی اقدام به کلاهبرداری از شهروندان و کسبه های این شهرستان می کنند، موضوع در دستور کار ماموران انتظامی این فرماندهی قرار گرفت.

جانشین فرمانده انتظامی شهرستان بابلسر، افزود: ماموران کلانتری ۱۱ این فرماندهی با تحقیقات پلیسی و بررسی های همه جانبه موفق شدند متهمان را شناسایی کنند.

سرهنگ هاشم پور خاطرنشان کرد: ماموران ضمن هماهنگی با مرجع قضائی و با همکاری ماموران پلیس راهنمایی و رانندگی در عملیاتی غافلگیرانه خودروی متهمان را هنگام تردد در این شهرستان متوقف و آنان را دستگیر کردند.

وی در ادامه اظهار داشت: در بازرسی انجام شده از خودروی متهمان ۳۶ بسته اسکناس ۱۰۰ هزار ریالی و ۱۰۴ عدد تراول جعلی ۵۰۰ هزار ریالی در مجموع بالغ بر ۴۱۲ میلیون ریال تراول و اسکناس جعلی کشف شد.

جانشین فرمانده انتظامی بابلسر در خاتمه با اشاره به این که متهمان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند، از شهروندان خواست: در معاملات تجاری خود ضمن توجه به اصالت هرگونه وجه ، اسکناس ، چک و تراول های پرداختی در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک مراتب را در سریع ترین زمان ممکن به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.

کد مطلب 4163241

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