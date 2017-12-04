۴۱۲ میلیون ریال اسکناس جعلی در بابلسر کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسن هاشم پور اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی بر این که افرادی با استفاده از اسکناس های جعلی اقدام به کلاهبرداری از شهروندان و کسبه های این شهرستان می کنند، موضوع در دستور کار ماموران انتظامی این فرماندهی قرار گرفت.

جانشین فرمانده انتظامی شهرستان بابلسر، افزود: ماموران کلانتری ۱۱ این فرماندهی با تحقیقات پلیسی و بررسی های همه جانبه موفق شدند متهمان را شناسایی کنند.

سرهنگ هاشم پور خاطرنشان کرد: ماموران ضمن هماهنگی با مرجع قضائی و با همکاری ماموران پلیس راهنمایی و رانندگی در عملیاتی غافلگیرانه خودروی متهمان را هنگام تردد در این شهرستان متوقف و آنان را دستگیر کردند.

وی در ادامه اظهار داشت: در بازرسی انجام شده از خودروی متهمان ۳۶ بسته اسکناس ۱۰۰ هزار ریالی و ۱۰۴ عدد تراول جعلی ۵۰۰ هزار ریالی در مجموع بالغ بر ۴۱۲ میلیون ریال تراول و اسکناس جعلی کشف شد.

جانشین فرمانده انتظامی بابلسر در خاتمه با اشاره به این که متهمان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند، از شهروندان خواست: در معاملات تجاری خود ضمن توجه به اصالت هرگونه وجه ، اسکناس ، چک و تراول های پرداختی در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک مراتب را در سریع ترین زمان ممکن به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.