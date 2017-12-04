جسد عبدالله صالح به بیمارستان صنعا منتقل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه اسکای نیوز اعلام کرد که جسد علی عبدالله صالح به بیمارستان صنعا منتقل شده است.

این درحالی است که برخی منابع قبلا از زخمی شدن خالد پسر وی و دستگیر شدن پسر عبدالله صالح خبر داده بودند.

این در حالی است که قبلا وزارت کشور یمن خبر کشته شدن «علی عبدالله صالح» رئیس جمهور پیشین یمن و رئیس حزب کنگره مردمی این کشور را تأیید کرده بود.

در بیانیه وزارت کشور یمن آمده که بحرانی که گروه های مسلح در صنعا ایجاد کرده بودند به پایان رسیده است و سرکرده این افراد به همراه شماری از چهره های وابسته به او کشته اند.