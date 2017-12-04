باروری ظرفیت های گردشگری شهر نراق نیازمند جذب سرمایه گذار است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اسماعیلی روز دوشنبه در جریان بازدید استاندار مرکزی از شهرداری نراق با اشاره به ظرفیت های گردشگری شهر نراق اظهار داشت: شهرستان نراق از نظر تاریخی، استقرار شاهکارهای معماری و جاذبه های گردشگری دارای ظرفیت قابل توجهی است.

وی افزود: پس از شهر ماسوله، نراق دومین شهر دارای طرح جامع گردشگری در کشور است که این ظرفیت فرصت مناسبی به عنوان یک منطقه پایلوت برای استان مرکزی محسوب می شود که برای فعالیت آن نیازمند جذب سرمایه گذار است.

شهردار نراق خاطرنشان کرد: امیدواریم که با جذب سرمایه بتوانیم حلقه گردشگری ای میان شهرهای کاشان، دلیجان و محلات ایجاد کنیم.

اسماعیلی ادامه داد: شهر نراق به سبب میزان مهاجرت در دهه های اخیر با کاهش نیروی جویای اشتغال و منابع انسانی مواجه شده که باید با همکاری همگانی این کمبود را جبران کنیم.

وی عنوان داشت: در حال حاضر با برخی از خیران و افراد بانفوذ در تهران ارتباط برقرار کرده ایم تا بتوانیم از ظرفیت آنها در حوزه گردشگری استفاده کنیم.

شهردار نراق ضمن بیان اینکه نراق تنها شهر استان مرکزی است که در سال ١٣٥٠ یک شهاب سنگ آسمانی در آن فرود آمده، ابراز داشت: فرود شهاب سنگ آسمانی در این منطقه سبب شد تاپروفسور عشقی نسبت به جمع آوری نمونه از تمامی شهاب سنگ های به زمین افتاده در راستای تاسیس یک موزه در محل برخورد سنگ اقدام کند، تاکنون ٥٤ قطعه شهاب سنگ جمع آوری شده که در صندوق امانات بانک نگهداری می شوند و در این راستا پروفسور عشقی قول برقراری پیوند خواهرخواندگی میان نراق با یکی از شهرهای دارای پژوهشکده شهاب سنگ شناسی در خارج از کشور را داده است.

اسماعیلی تصریح کرد: پس از مهاجرت ساکنین این منطقه با افت اقتصادی مواجه شدیم که باید با استفاده از ظرفیت های موجود تاریخی اعم از خانه های بوم گردی و محصولاتی اعم از جوزقند که به ثبت تاریخی رسیده اند به این وضعیت سامان بدهیم و این اقدامات تنها با حمایت مقامات استانی و کشوری ممکن است.