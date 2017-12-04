به گزارش خبرنگار مهر، عباس شرفی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه، دو میلیون و ۲۱۶هزار نفر در قالب ۲۴۰ هزار سفر از طریق ناوگان حمل و نقل برون شهری استان جابجا شده اند.

وی افزود: این در حالی است که سال گذشته در همین مدت دو میلیون و۸۹۳ هزار نفر در قالب ۲۷۲ هزار سفر از ناوگان استان لرستان استفاده کردند که نشان از کاهش ۲۳ درصدی مسافر و ۱۲ درصدی سفر در لرستان دارد.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای لرستان با بیان اینکه علیرغم این کاهش سعی شده تعداد رانندگان شاغل در بخش حمل و نقل عمومی حفظ شوند، گفت: در هشت ماهه امسال با اینکه ۲۳ درصد کاهش در آمار مسافر داشته ایم ولی تعداد رانندگان شاغل در این بخش با ۵ درصد افزایش از دو هزار و۹۳۷ نفر در هشت ماهه ۹۵ به سه هزار و ۱۳۳ نفر افزایش یافته است.

شرفی تصریح کرد: با توجه به اینکه سیر نزولی اقبال به حمل و نقل عمومی در سراسر کشور وجود دارد و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با تدابیری نظیر اجرای شبکه خط سیر و سامانه «سپهتن» درصدد جبران خلأ کمبود مسافر و افزایش اقبال مردم به استفاده از حمل و نقل عمومی است که در این رابطه نیازمند همکاری مردم، شرکت های حمل و نقل و رسانه ها هستیم.

وی با بیان اینکه ناوگان اتوبوس استان جزأ جوانترین ناوگان کشور است، اظهار کرد: در حال حاضر ۲۵۰ دستگاه اتوبوس با متوسط عمر ۶.۵۱ سال در استان موجود است که از نظر تعداد نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰ درصد افزایش و نسبت به متوسط عمر ناوگان در هشت ماهه ۹۵ قریب به ۱۴ درصد جوان تر شده است.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای لرستان با اشاره به اینکه ناوگان مینی بوس در استان همچنان فرسوده ترین ناوگان محسوب می شود، افزود: در ۸ ماهه امسال ناوگان مینی بوس استان از نظر متوسط عمر تنها یک درصد کاهش داشته به طوری که میانگین عمر آن از ۲۹.۱۱ سال در ۸ ماهه ۹۵ به ۲۸.۹۳ سال در پایان آبان ماه امسال رسیده، و ۵ سال فرسوده تر از متوسط کشوری است.

شرفی ادامه داد: در مدت یادشده تعداد ناوگان مینی بوس استان از ۴۹۶ به ۵۰۹ دستگاه افزایش یافته که نسبت به مدت مشابه ۳ درصد رشد نشان می دهد.

وی گفت: تعداد ناوگان سواری کرایه ای استان هم با ۳ درصد رشد از ۵۲۶ به ۵۴۳ دستگاه افزایش داشته است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای لرستان متوسط عمر ناوگان سواری استان را نزدیک به میانگین کشور دانست و گفت: در حال حاضر ناوگان سواری استان با عمر متوسط ۹.۶۲ سال نسبت به کشور کمتر از یکسال فاصله دارد و در هشت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه ۲ درصد جوان تر شده است.