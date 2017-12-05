شرایط امکان اخلاقی بودن برای دانشجویان چقدر فراهم است؟

به گزارش خبرنگار مهر، مقصود فراستخواه، عضو هیئت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در نشست اخلاق و آموزش عالی در کنگره بین المللی اخلاق در علوم و فناوری که عصر روز گذشته در کتابخانه ملی برگزار شد، به ارائه سخنانی پرداخت.

فراستخواه در این کنگره با بیان اینکه در اعمال پژوهشی و فناوری و دانشگاهی ما شواهدی وجود که مسئله اخلاق را مناقشه آمیز کرده و ما را بر آن داشت تا بیشتر به آن توجه کنیم، اظهار کرد: در حال حاضر اخلاق تحصیلی و آکادمیک دانشجویان و همچنین شوق علم آموزی آنها فروکش کرده و شواهدی وجود دارد که نشان می دهد دانشجویان، درس را جدی نمی گیرند و کارهایی مثل تقلب، پایان نامه فروشی و کپی پیست ها در مقالات علمی و پایان نامه ای رواج پیدا کرده است.

وی در ادامه افزود: در هنجارهای دانشگاهی سهل انگاری می شود و تکالیف تحصیلی از سوی دانشجویان جدی گرفته نمی شود و فردگرایی خودمدار در میان دانشجویان گسترش پیدا کرده است. با همه این تفاسیر سئوالم این است که شرایط امکان اخلاقی بودن برای دانشجویان در این سرزمین چقدر فراهم است؟ بحثی که وجود دارد، همکاری جهان برای اخلاقی بودن است. این موضوع اکنون به مبحثی جدی برای محققان در اخلاق پژوهی تبدیل شده است و من با این مطالبات درگیر بوده ام. باید دید همکاری جامعه ایرانی برای اخلاقی بودن دانشجویان چقدر است؟

فراستخواه در ادامه با اشاره به نظریه بخت اخلاقی در میان نظریه پردازان مختلف تأکید کرد: نظریه بخت اخلاقی توضیح می دهد که شانس افراد و گروه های اجتماعی برای اخلاقی بودن می تواند متفاوت باشد و عوامل مختلفی همچون عوامل تاریخی، اجتماعی، فرهنگی، آموزش و پرورش و خصوصیات شخصی و ... می تواند در بحث اخلاقی دخیل باشند و آن را تحت تاثیر قرار دهند.

این استاد دانشگاه با اشاره به مفهوم نیکبختی در فلسفه ارسطو اظهار کرد: ارسطو می گوید این نیکبختی یکسره در دست فرد نیست بلکه نیازمند چیزهایی است که اولین چیز تعلیم و تربیت (آموزش و پرورش) است. بدین ترتیب برای نیکبختی و اخلاقی بودن انسانها لازم است جهان با آنها همکاری کند که این جهان شامل حکومت، امنیت، مدیریت جامعه، آموزش و پرورش و ... می‌شود.

وی در ادامه با طرح این سئوال که دانشجویان ما چقدر بخت اخلاقی دارند و جهان در این راه با آنها همکاری می کند، تصریح کرد: اثربخشی دانشگاهی در ایجاد اشتغال برای دانشجویان یا تأثیر آن در زندگی فردی و شخصی آنها همه تأثیر در بخت اخلاقی دانشجو می گذارد. مقررات دست و پاگیر دانشگاهها، شایستگی در مدیریت دانشگاهها، رابطه میان اعضای هیئت علمی و برخی رفتارهای غیرتوسعه یافته و احساس بی عدالتی و نابرابری در دانشگاهها همه بر این موضوع اثر می گذارند. همچنین وجود تشکل های دانشجویی هم، شانسی است برای اخلاقی و اجتماعی شدن دانشجویان که اکنون بسیار کمرنگ شده است.

وی تأکید کرد: گسترش شبکه های اجتماعی دانشجویان و تشکل های دانشجویی از طریق جمع شدن و فعالیت های مختلف اجتماعی یا فعالیت های علمی و فرهنگی، غمخواری اجتماعی، مشارکت بر مرهم گذاشتن بر زخم های اجتماعی و فعالیت های مشترک دانشجویان می تواند مقداری از مشکلات بخت اخلاقی را کاهش دهد.

عضو هیئت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در پایان تاکید کرد: در واقع بخت اخلاقی امر اخلاق را دشوار می کند و اخلاقی بودن دانشجویان مقداری رئالیستی توضیح داده می‌شود اما همچنان پرسش های جدی به قوت خود باقی است و استدلال اخلاقی همچنان وجود دارد که به یک اراده قوی نیاز دارد. دانشجویان در خودشان استدلال های اخلاقی و شوق علم آموزی را باید پیدا کنند که این امر نیازمند همکاری دانشجویان، اساتید و مدیریت دانشگاهها و کل جامعه است است که چنین چیزی را در دانشجویان ایجاد کنند.