خودکفایی تولید بذر و ماشین آلات صنعت قارچ در شرکت جوانه قزوین

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رجبی در جمع خبرنگاران که در مجموعه شرکت کشت و صنعت قارچ رامندبرگزار شد اظهارداشت: این واحد فعالیت خود را با تولید سالیانه ۵۰ هزارتن آغاز کرد و در حال حاضر میزان تولید به ١٠٠ هزار تن در سال رسیده و از آنجا که بیش از ۷۵ درصد کودهای مورد استفاده در کمپوست، کودهای مرغ گوشتی است توانستیم در این واحد تمامی کودهای مرغی منطقه و کلش ها که سوزانده می شد و محیط زیست را آلوده می کرد و مشتری هم نداشت را وارد چرخه تولید کنیم.

۲۳.۵ درصد نیاز کمپوست کشور را تامین می کنیم

رجبی بیان کرد: کمپوست تولید شده در کشور سالیانه بیش از ۴۸۰ هزارتن است که ۱۰۰ هزارتن آن معادل ۲۳.۵ درصد در این واحد تولید و تامین می شود.

وی با اشاره به احداث واحد بذر در این مجموعه تصریح کرد: در گذشته برای واردات بذر کمپوست سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار یورو هزینه می کردیم و امروز همه نیازمان را در داخل تولید می کنیم و این امر ضمن ایجاد اشتغال و صرفه جویی در هزینه موجب جلوگیری از خروج أرز از کشور شده است.

تحریم ها موجب تولید بذر در کشور شد

مدیر این شرکت تولیدی گفت: تحریم ها موجب شد تا واحد تولید بذر را راه اندازی کنیم و در شرایطی که تکنولوژی و دانش فنی تولید این محصول در اختیار ۴ کشور بود پس ازچند سال توانستیم با مذاکره با کشور ایتالیا این دانش را به ایران وارد کرده و امروز در جهان در ردیف ۵ کشور و در خاورمیانه منحصر بفرد هستیم.

رجبی گفت: در این واحد سالانه ۳ میلیون و۵۰۰ هزار لیتر بذر قارچ تولید می شود و امروز قادر به تأمین نیازهای خود هستیم و این افتخار در واقع گامی ارزشمند در مسیر اقتصاد مقاومتی و تحقق منویات مقام معظم رهبری است.

وی اضافه کرد: با هدف گذاری انجام شده صادرات سالانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر بذر کمپوست به کشورهای ترکیه و ارمنستان را در برنامه داریم.

رجبی اظهارداشت: درصورت موافقت شرکت واگذارکننده دانش فنی قادریم ظرفیت تولید خود را دوبرابر کرده و به ۷ میلیون لیتر در سال افزایش داده و

نیازهای کشورهای منطقه را نیز تأمین کنیم.

ساخت تجهیزات تولید قارچ و کمپوست

وی ساخت دستگاه تولید کمپوست و قارچ را از دیگر دستاوردهای فنی این شرکت عنوان کرد و افزود: تجهیزات این صنعت در گذشته از هلند و کشورهای خارجی وارد می شد که پس از تحریم ها مشکلات زیادی برای ما ایجاد کرد اما این فشارها موجب شد طی مذاکراتی با شرکت آل‌پی ایتالیا ساخت این تجهیزات و ماشین آلات به صورت مشارکتی و با نام ایرانی با نصف قیمت مشابه خارجی و با همان کیفیت در این واحد آغاز شود.

رجبی گفت:باراه اندازی واحد تولید تجهیزات تولید کمپوست وقارچ که در مرحله نصب سوله در یکی از شهرک های صنعتی است هزینه ساخت این دستگاه از ۳۰۰ هزار یورو به ۱۶۰ هزار یورو کاهش خواهد یافت و ٩٠ نفر نیروی متخصص و غیرمتخصص مشغول به کار خواهند شد همچنین تاکنون از کشور روسیه برای ساخت دو دستگاه سفارش گرفته ایم که هر کدام از آن ها بیست و پنج درصد پایین تَر از قیمت اروپا عرضه خواهد شد.

وی به احداث واحد کمپوست فاز سه (میسلیوم دوانی شده) اشاره و بیان کرد: این واحد با ظرفیت سالیانه ٨٠ هزار تن طی ١٨ ماه آینده احداث خواهد شد و ضمن کوتاه کردن پروسه تولید قارچ شش دوره برداشت سالیانه را به ۹ دوره افزایش می دهد و با راه اندازی آن برای ١٠٠ نفر به طور مستقیم و سه هزار نفر غیر مستقیم ایجاد اشتغال خواهد کرد.

مدیر مجموعه شرکت های جوانه(شرکت کشت و صنعت قارچ رامند مجار) بیان کرد: این شرکت با اجرای طرح توسعه وتولید بذر قارچ و ساخت تجهیزات تولید کمپوست ضمن قطع وابستگی به خارج، سالم سازی محیط زیست و ایجاد اشتغال برای رونق اقتصاد استان و کشور گام برداشته است.

مدیر مجموعه شرکت های جوانه(شرکت کشت و صنعت قارچ رامند مجار) در پایان ضمن قدردانی از استانداران گذشته قزوین از مجموعه مدیران استانی و زاهدی، استاندار قزوین به عنوان مدیری خوش فکر و کاردان که با تمام انرژی در حمایت از فعالان اقتصادی تلاش می کند تشکر کرد.