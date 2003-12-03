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۱۲ آذر ۱۳۸۲، ۱۳:۴۱

دبير انجمن صنفي صنايع شيريني و شكلات در گفت و گو با "مهر":

امسال 75 ميليون دلار شيريني و شكلات به خارج صادر مي شود

امسال 75 ميليون دلار شيريني و شكلات به خارج صادر مي شود

ارزش صادراتي صنايع بيسكويت، شيريني و شكلات تا پايان امسال با حدود 20 درصد افزايش نسبت به سال گذشته به 75 ميليون دلار خواهد رسيد.

دبير انجمن صنفي صنايع بيسكويت، شيريني و شكلات كشور در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي  مهر با بيان اين مطلب گفت: ارزش صادراتي اين صنعت در سال 81 با 15 درصد افزايش نسبت به سال قبل از  آن به 50 ميليون دلار بود.
علي موحد افزود: انواع بيسكويت، تافي، آبنبات، شيريني جات، شكلات  از اقلام صادراتي ايران به خارج از كشور است.
موحد در باره واردات شكلات به كشور گفت: واردات شيريني و شكلات تا سال 1381 ممنوع بود و بيشتر واردات به صورت قاچاق و از مبادي غير قانوني بود كه امسال با برداشته شدن موانع غير تعرفه اي و اجراي مكانيزم تعرفه اي از قاچاق اين نوع محصولات جلوگيري شده و به صورت رسمي وارد مي شود.
وي برپايي دومين نمايشگاه بيسكويت ، شيريني و شكلات را در هفته جاري و استقبال از آن را مثبت ارزيابي كرد و گفت: در نمايشگاه امسال 250 شركت ايراني و خارجي حضور داشتند كه نسبت به سال گذشته كه 150 شركت كننده داشت از رشد خوبي برخوردار بود.

کد مطلب 41633

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