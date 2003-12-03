امسال 75 ميليون دلار شيريني و شكلات به خارج صادر مي شود

دبير انجمن صنفي صنايع بيسكويت، شيريني و شكلات كشور در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب گفت: ارزش صادراتي اين صنعت در سال 81 با 15 درصد افزايش نسبت به سال قبل از آن به 50 ميليون دلار بود.

علي موحد افزود: انواع بيسكويت، تافي، آبنبات، شيريني جات، شكلات از اقلام صادراتي ايران به خارج از كشور است.

موحد در باره واردات شكلات به كشور گفت: واردات شيريني و شكلات تا سال 1381 ممنوع بود و بيشتر واردات به صورت قاچاق و از مبادي غير قانوني بود كه امسال با برداشته شدن موانع غير تعرفه اي و اجراي مكانيزم تعرفه اي از قاچاق اين نوع محصولات جلوگيري شده و به صورت رسمي وارد مي شود.

وي برپايي دومين نمايشگاه بيسكويت ، شيريني و شكلات را در هفته جاري و استقبال از آن را مثبت ارزيابي كرد و گفت: در نمايشگاه امسال 250 شركت ايراني و خارجي حضور داشتند كه نسبت به سال گذشته كه 150 شركت كننده داشت از رشد خوبي برخوردار بود.

