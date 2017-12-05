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۱۴ آذر ۱۳۹۶، ۱۰:۳۵

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان زنجان:

دومین کتابخانه سیار شهری کودک در زنجان افتتاح شد

دومین کتابخانه سیار شهری کودک در زنجان افتتاح شد

زنجان-مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان زنجان گفت: با افتتاح دومین کتابخانه سیار شهری کودک در زنجان ۹ هزار کتاب جدید در اختیار کودکان و نوجوانان قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، نقی صالحی شامگاه دوشنبه در حاشیه مراسم افتتاح دومین کتابخانه سیار  شهری کودک در پارک بانوان، بر تقویت فرهنگ  کتاب و کتاب‌خوانی تأکید کرد و گفت: کودکان را باید از همان دوران کودکی با کتاب آشنا کرد. 

وی اظهار کرد: اگر بخواهیم کودکان توانمند و بااستعداد داشته باشیم که بتوانند در آینده نقش تأثیرگذاری در توسعه جامعه داشته باشند باید از الآن فرهنگ کتابخوانی را در بین آنها توسعه دهیم.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان زنجان گفت: کتاب درست زندگی کردن را به انسان‌ها نشان می‌دهد و در این میان برای داشتن کودکان و نوجوانان خلاق و آشنا بافرهنگ باید در این بخش سرمایه‌گذاری جدی داشته باشیم.

صالحی تأکید کرد: هزینه در حوزه کودکان و نوجوانان یک سرمایه‌گذاری منطقی و خوب است و تربیت نسل فرهیخته فرصتی ارزشمند برای توسعه جامعه در بخش های مختلف است.

وی با اشاره به افتتاح دومین کتابخانه سیار شهری در پارک بانوان، ابراز کرد: این کتابخانه سیار به کودکان و نوجوانان در شهرک‌های پونک، گل شهر کاظمیه، لاله و بهارستان خدمات ارائه می‌دهد و این کتاب‌ها متناسب با نیاز  کودکان و نوجوانان است.

مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان زنجان افزود:  با افتتاح دومین کتابخانه سیار  شهری کودک در زنجان ۹ هزار کتاب جدید در اختیار کودکان و نوجوانان قرار می‌گیرد.

صالحی با بیان اینکه برای افتتاح این کتابخانه سیار بیش از ۱۱۰ میلیون تومان اعتبار هزینه شده است، گفت: توجه به مقوله کتاب و کتاب‌خوانی زمینه شکوفایی و رشد جامعه را فراهم می‌کند.

کد مطلب 4163353

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