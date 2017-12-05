دومین کتابخانه سیار شهری کودک در زنجان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، نقی صالحی شامگاه دوشنبه در حاشیه مراسم افتتاح دومین کتابخانه سیار شهری کودک در پارک بانوان، بر تقویت فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی تأکید کرد و گفت: کودکان را باید از همان دوران کودکی با کتاب آشنا کرد.

وی اظهار کرد: اگر بخواهیم کودکان توانمند و بااستعداد داشته باشیم که بتوانند در آینده نقش تأثیرگذاری در توسعه جامعه داشته باشند باید از الآن فرهنگ کتابخوانی را در بین آنها توسعه دهیم.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان زنجان گفت: کتاب درست زندگی کردن را به انسان‌ها نشان می‌دهد و در این میان برای داشتن کودکان و نوجوانان خلاق و آشنا بافرهنگ باید در این بخش سرمایه‌گذاری جدی داشته باشیم.

صالحی تأکید کرد: هزینه در حوزه کودکان و نوجوانان یک سرمایه‌گذاری منطقی و خوب است و تربیت نسل فرهیخته فرصتی ارزشمند برای توسعه جامعه در بخش های مختلف است.

وی با اشاره به افتتاح دومین کتابخانه سیار شهری در پارک بانوان، ابراز کرد: این کتابخانه سیار به کودکان و نوجوانان در شهرک‌های پونک، گل شهر کاظمیه، لاله و بهارستان خدمات ارائه می‌دهد و این کتاب‌ها متناسب با نیاز کودکان و نوجوانان است.

مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان زنجان افزود: با افتتاح دومین کتابخانه سیار شهری کودک در زنجان ۹ هزار کتاب جدید در اختیار کودکان و نوجوانان قرار می‌گیرد.

صالحی با بیان اینکه برای افتتاح این کتابخانه سیار بیش از ۱۱۰ میلیون تومان اعتبار هزینه شده است، گفت: توجه به مقوله کتاب و کتاب‌خوانی زمینه شکوفایی و رشد جامعه را فراهم می‌کند.