به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، مرکز ویژه تلاش های آشتی روسیه در سوریه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: همه اراضی شرق رود فرات در سوریه طی روزهای آتی از لوث داعش آزاد خواهد شد. اولین نشست هیئت های کمیته اداره اقلیم های شرقی رود فرات برگزار شد و از نمایندگان روسیه دعوت به عمل آمد. کمیته شرق دیرالزور در راستای کمک های انسانی و بازگشت آوارگان و مین زدایی و بازسازی فعالیت خواهد کرد.

در این بیانیه آمده است: نیروهای دفاع مردمی ملی از قبایل شرق فرات، داعش را در منطقه شرقی از استان دیرالزور در سوریه نابود خواهند کرد و اقدامات نیروهای دفاع ملی در شرق فرات با مقر گروه نیروهای روسی در حمیمیم هماهنگ است. نیروهای کُردی آمادگی خود را برای تامین امنیت نظامیان روس در شرق فرات اعلام کرده اند.

بر اساس این بیانیه؛ نیروی هوایی روسیه ۶۷۲ گشت هوایی در راستای حمایت از نیروهای دفاع مردمی قبال فرات و نیروهای کُردی انجام داده اند و بیش از ۱۴۵۰ هدف مورد اصابت قرار گرفته است.

در این بیانیه از تشکیل اتاق عملیات مشترک برای همکاری با نیروهای دفاع مردمی که شامل نظامیان روس و نمایندگان قبایل شرق فرات است، خبر داده شده و آمده است: نمایندگان کردها اعلام کرده اند که اعضای کمیته شرق فرات مناطق شرقی دیرالزور را جز جدانشدنی سوریه می دانند.