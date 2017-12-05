کتاب «در پشت دشمن» در دامغان رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین رونمایی از کتاب «در پشت دشمن» شامگاه دوشنبه طی آئینی با حضور مسئولان، روحانیان، خانواده شهدا، رزمندگان دوران دفاع مقدس، راویان دفاع مقدس، فرماندهان جنگ تحمیلی و عموم مردم همزمان با مبعث پیامبر اکرم(ص) و ولایت امام جعفر صادق(ع) به میزبانی تالار همایش های دانشگاه دامغان برگزار شد.

این کتاب خاطرات شفاهی حسین امیری مسئول وقت اطلاعات عملیات لشگر ۲۱امام رضا(ع) در دوران دفاع مقدس است که به رشته تحریر درآمده و در دسترس علاقمندان قرار دارد.

محمد مهدی عبدالله زاده مولف و نویسنده «در پشت دشمن» در حاشیه این مراسم به خبرنگار مهر، گفت: این اثر طی دو سال وقت به سفارش اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان سمنان گردآوری و منتشر شده است.

وی افزود: «در پشت دشمن» در ۳۸۴ صفحه و ۱۸ فصل شامل تا جبهه، گنبد پیر محمد، عملیات های محرم و رمضان، دنیای جدید، گروهان ضد زره، خیبر، آموزش، در دل دشمن، سر دشت، طلائیه، ۲۸ صفر، تیپ امام رضا (ع)، والفجر هشت، در کربلای چهار و پنج، کربلای هشت، آخرین دیدار و ضمائم گردآوری شده است.

گفتنی است عبدالله زاده از مولفان کتاب های دفاع مقدس و فرهنگی و اجتماعی بوده که تاکنون ۱۱ جلد کتاب به تحریر و انتشار در آورده و پنج اثر دیگر وی در دست انتشار و چاپ است.

در دوران دفاع مقدس ۱۶ هزار رزمنده از دامغان در جبهه های حق علیه باطل حضور داشتند و ۶۳۰ شهید، یک هزار و ۴۰۰ جانباز و ۳۳ آزاده سرافراز از این شهرستان تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شده است.