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۱۴ آذر ۱۳۹۶، ۱:۲۹

حمله جنگنده های رژیم صهیونیستی به منطقه «جمرایا» در نزدیکی دمشق

حمله جنگنده های رژیم صهیونیستی به منطقه «جمرایا» در نزدیکی دمشق

منابع خبری از از وقوع انفجارهای مهیب در منطقه «جمرایا» در نزدیکی دمشق بر اثر بمباران شدید این منطقه توسط جنگنده های رژیم صهیونیستی و انهدام سه موشک توسط پدافند هوایی ارتش سوریه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه روسیا الیوم بامداد سه شنبه از وقوع انفجارهای مهیب در منطقه «جمرایا» در نزدیکی دمشق پایتخت سوریه بر اثر بمباران شدید این منطقه توسط جنگنده های رژیم صهیونیستی خبر داد.

شبکه روسیا الیوم در عین حال گزارش داد که پدافند هوایی سوریه با سه موشک زمین به هوا که از فرودگاه نظامی «المزه» شلیک گردید با این حملات هوایی مقابله کرده است.

بر اساس این گزارش، پدافند هوایی ارتش سوریه با حملات هوایی رژیم اشغالگر اسرائیل به یک پژوهشگاه علمی در منطقه «جمرایا» واقع در حومه دمشق مقابله کرد و ۳ موشک از ۶ موشک شلیک شده را در آسمان منهدم نمود.

کد مطلب 4163437

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    نظرات

    • سوسان IR ۰۸:۴۵ - ۱۳۹۶/۰۹/۱۴
      0 0
      پاسخ
      چرا جوابشون رو نمیدید

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