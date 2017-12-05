«ماکرون» از انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس ابراز نگرانی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دفتر ریاست جمهوری فرانسه روز دوشنبه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که «امانوئل ماکرون» در گفتگویی تلفنی با «دونالد ترامپ» در مورد احتمال انتقال سفارت آمریکا از «تل آویو» به «بیت المقدس» ابراز نگرانی کرد.

در این بیانیه که متعاقب گفتگوی تلفنی ماکرون و ترامپ منتشر شد، آمده است: «رئیس جمهور فرانسه از اینکه آمریکا بطور یکجانبه بیت المقدس را به عنوان پایتخت فلسطین اشغالی به رسمیت بشناسد، ابراز نگرانی کرد».

در بخشی دیگر از این بیانیه آمده است: «امانوئل ماکرون تأکید کرد که مسئله بیت المقدس باید در چارچوب مذاکرات صلح میان فلسطین و اسرائیل مورد توجه قرار گیرد؛ مذاکراتی که هدفِ آن، تأسیس دو کشور اسرائیل و فلسطین است تا در کنار یکدیگر و با تعیین بیت المقدس به عنوان پایتخت در صلح و امنیت زندگی کنند».

بنا به گفته «جرد کوشنر» مشاور کاخ سفید در روز یکشنبه، ترامپ هنوز در خصوص اعلام رسمی بیت المقدس به عنوان پایتخت فلسطین اشغالی تصمیمی اتخاذ نکرده است؛ تصمیمی که می تواند ناقض سیاستهای چندین دهه ای آمریکا و عامل تشدید کننده خشونتها در خاورمیانه باشد.