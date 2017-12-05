عزم جدی برای راه اندازی مجدد مجتمع کشتارگاهی طیور دلیجان

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: استاندار مرکزی طی سفری یک روزه از تعدادی کارخانجات و بنگاه‌های تولیدی مستقر در شهرستان دلیجان بازدید کرد تا بتواند اطلاعات لازم را در رابطه با این شهرستان برای ارائه راهکارهای کارآمد به دست آورد و پس از آن جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان مرکزی به دستوراستاندار در فرمانداری این شهر برگزار شد تا به همراه مدیران ارشد استانی به بررسی مشکلات این منطقه بپردازند.

شهرستان دلیجان استان مرکزی در مجاورت اصفهان و کاشان و شهرهای محلات و نیمور قرار دارد که با دارا بودن جمعیتی معادل ۵۱ هزار نفر حدود ۳.۶ جمعیت استان مرکزی را در خود گنجانده است.

دلیجان از نظر استقرار بناها و ساختمان‌هایی با معماری های تاریخی زبانزد جامعه گردشگران است. این شهرستان عمدتا در عرصه صنعت فعال می باشد به گونه ای که دارای ۴۰۰ واحد صنعتی اعم از مراکز تولید فرش و منسوجات، پرورش و کشتار دام و طیور، تولید صنایع فلزی، الیاف، ایزوگام و غیره است.

در دهه های اخیر شهرستان دلیجان با ریزش جمعیت چشمگیری مواجه شده و علی رغم وجود این میزان از ظرفیت های اشتغال و درآمدزایی اهالی روستاهای این منطقه به سایر نقاط مهاجرت داشته اند، سفر استاندار مرکزی به همراه تیم اقتصادی استان به دلیجان در راستای شناسایی موانع توسعه این شهرستان و برطرف شدن معضلات موجود صورت گرفت.

فعالیت ۴۰۰ واحد صنعتی در شهرستان دلیجان

فرماندار شهر دلیجان در جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی این شهرستان که با حضور استاندار مرکزی برگزار شد، با اشاره به ظرفیت های این منطقه اظهار داشت: شهرستان دلیجان پس از شهرهای اراک و ساوه سومین شهر صنعتی استان مرکزی محسوب می شود که حدود ۴۰۰ واحد صنعتی را در خود جا داده است.

محمد کردی افزود: شهرستان دلیجان هم اکنون دارای ۱۱۰ واحد تولید ایزوگام و ۱۷ کارخانه تولید الیاف است که اکثریت آنها جزو برندهای کشوری و حتی در خارج کشور محسوب می شوند.

فرماندار شهر دلیجان خاطرنشان ساخت: همچنین این شهرستان در زمنیه تولید گیاهان و عرقیات طبیعی، گلاب گیری، تولید فندق و بادام ظرفیت دارد و قطب تولید زعفران در استان مرکزی شناخته شده است.

وی خاطرنشان کرد: شهرستان دلیجان ظرفیت احداث ۱۰۰ کارگاه با محوریت تولید گلاب و عرقیات گیاهی و ظرفیت تولید اشتغال هر کارگاه برای سه نفر را دارد که هزینه احداث هر یک از این کارگاه ها کمتر از ۵۰ میلیون تومان برآورد شده و علی رغم هزینه کم، ارزش افزوده بالایی تولید می کنند.

۱۸۲ پروانه استاندارد برای محصولات تولیدی شهرستان دلیجان

ساحل سها، مدیرکل استاندارد استان مرکزی نیز در جلسه اقتصاد مقاومتی شهرستان دلیجان، با اشاره به ظرفیت های این منطقه گفت: یک هزار و ۴۱۱ فرآورده و محصول دارای پروانه استاندارد در استان مرکزی وجود دارد که از این تعداد ۱۸۲ پرونده متعلق به شهرستان دلیجان است.

وی بیان کرد: شهرستان دلیجان در زمینه تولید عایق های رطوبتی دارای ظرفیت های بسیاری است که بزرگترین اقدام مجموعه استاندارد در این زمنیه نفوذ استاندارد در مراحل تولید این محصول و ارتقای سطح کیفی محصول به ۹۶ بوده است، اما متاسفانه کیفیت عایق های رطوبتی تولیدی در تمام کشور پایین است.

مدیرکل استاندارد استان مرکزی تصریح کرد: با توجه به ظرفیت های بالای این منطقه در عرصه تولید طیور، اداره استاندارد می تواند استاندارد تشویقی تولید مرغ منجمد به تولید کنندگان این شهرستان ارائه دهد و تولیدکنندگان این منطقه را از خدمات استاندارد اجباری بهره مند سازد.

موانع احیای مجتمع کشتار طیور دلیجان رفع می شود

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی هم در جلسه اقتصاد مقاومتی شهرستان دلیجان ابراز داشت: شرکت کشتار طیور دلیجان در گذشته سهم عمده ای از تولیدات کشوری را بر عهده داشته و هم اکنون در راستای احیای مجدد آن از هیچ تلاشی فروگذار نمی کنیم.

بهنام نصرالهی بیان کرد: استان مرکزی با تمامی پیگیری ها و تلاش های بی وقفه ای که انجام شد، موفق به اخذ مجوز راه اندازی کارگاه های گلاب گیری شده است اما فعالیت این کارگاه ها مشروط به وجود حداقل امکانات مورد تائید سازمان بهداشت است تا فعالیت آنها بدون ممانعت و مشکلی به انجام برسد.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی تصریح کرد: متاسفانه در شش ماهه اول سپری شده سال جاری از تعداد ۱۳ درخواست معرفی شده برای راه اندازی کارگاه گلاب گیری، تنها دو متقاضی موفق به اخذ پروانه شده اند.

گفتنی است یکی از مهم ترین مصوبات این جلسه احیای مجدد مجموعه کشتارگاهی طیور دلیجان بود که در این راستا ارگان‌ها و دستگاه هایی اعم از بانک‌ها، امور مالیاتی، صنعت، معدن و تجارت، اداره برق، آب و گاز و غیره قول مساعدت دادند تا این مجموعه پس از احیای مجدد و کسب درآمد، به پرداخت بدهی معوق خود بپردازد.